日本前經濟大臣甘利明：台積海外布局 可降低中國野心

台積電進駐日本熊本，第二座晶圓廠將升級為最先進的三奈米半導體製程。（記者陳鈺馥攝）

特派記者陳鈺馥／東京專訪

台積電在熊本設廠，日本前經濟大臣甘利明表示，不僅降低中國野心，也提高全球供應的穩定性。（記者陳鈺馥攝）

台積電進駐日本熊本，第二座晶圓廠將升級為最先進的三奈米半導體製程。日本前經濟大臣甘利明接受本報專訪表示，日本推動半導體復興，必須近距離接觸世界第一技術；中國對台灣懷有野心，台積電在外國設立生產據點，不僅可以降低中國野心，也能提高全球供應的穩定性。

自民黨半導體戰略推進議員聯盟名譽會長甘利明指出，台積電在熊本設廠，真切感受到台積電的厲害，不僅是產業層面的刺激，也讓日本重新喚起幾乎要被遺忘的製造實力，他強調，「日本推動半導體復興，須近距離接觸世界第一技術」。

分散投資 有助全球供應穩定性

甘利明說，不僅是台灣，日本方面若能在各領域陸續邁向最先端技術，非常值得期待。如此一來，日本的半導體製造商Rapidus也會不甘落後而努力發展，由台積電與Rapidus在最先進的「邏輯半導體」領域彼此競爭、共同發展，他對這樣的局面非常樂觀。

甘利明也認為，在數位轉型、數據驅動社會時代，邏輯半導體的生產若只集中在台灣本土，對世界而言是一種風險。中國對台灣懷有野心，一旦台灣與台積電被中國一併掌控，全球供應鏈將完全停擺。

他說，讓台積電在台灣以外地區設立生產據點，不僅可降低中國的野心，也能提高全球供應的穩定性。雖然台積電也在美國亞利桑那州設廠，但是否真的能順利量產最先進製程，仍令人擔心，要培訓日本人也比美國人容易。無論如何，在全球多地建立世界最高水準的晶圓代工據點，將有助於全球供應鏈的穩定。

日台合作 民主供應鏈關鍵支柱

甘利明強調，日台合作具有重大意義，在自由民主陣營中，日台合作將成支撐供應鏈的重要關鍵，並在自由民主體系中發揮關鍵作用。

