迎戰碳有價》中油採碳封存 中鋼「以碳領銷」

碳有價時代到來，中鋼導入「以碳領銷」新策略，將碳排放納入產品組合與銷售決策，達到整體管控碳排量。（資料照，中鋼提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕碳有價到來，有望適用優惠費率的台灣中油、中鋼等初期碳費壓力大減，但一般費率二〇二七年後會分階段調整，各家碳排大戶採多元措施以降低碳排、碳費衝擊。以中油為例，工廠燃料走向低碳排，苗栗首個碳封存場域也在啟用倒數階段；中鋼導入「以碳領銷」新策略，將碳排放納入產品組合與銷售決策，達到整體管控碳排量。

中油 首座碳封存場啟用在即

中油董事長方振仁表示，減碳是必然要做的項目，要讓能源效率提升，給工廠使用的燃料要儘量有低碳排，中油碳封存場域最早在十多年前就鎖定苗栗鐵砧山，但遭抗議後暫緩，近年隨減碳議題又起死回生。

請繼續往下閱讀...

鐵砧山碳封存場域地面設施去年七月完工，已向勞動部申請丙類危險性工作場所許可中，取得許可後進行灌注試車作業，也正向環境部申請後續正式營運所需封存核准。

中油說明，苗栗鐵砧山封存計畫每年可灌注十萬噸二氧化碳，三年累計最多達到三十萬噸，中油也期許碳封存能轉化為公司長期發展的主流事業。

鋼鐵業向來被視為「最難減碳」產業之一，一貫化作業鋼廠需同時跨越技術、資源與資金的三大門檻。中鋼近年以制度化治理與前瞻技術布局雙軌並進，中鋼統計，二〇二五年相較二〇一八年碳排放減幅達七．一八％，提前完成短期七％減碳目標，並持續朝中程減碳目標推進。

中鋼 碳排納產銷決策 整體管控

中鋼過去以產量為核心的「以產領銷」，已轉為根據客戶需求安排生產的「以銷領產」，更因應國內碳費正式上路，中鋼去年導入「以碳領銷」新策略，把碳排放納入產品組合與銷售決策，每季檢視碳排放目標實現進度，加以調整產品銷售組合，可整體管控碳排量，符合中鋼「高值化精緻鋼廠」營運主軸，不再追求生產更多鋼鐵，而是要從鋼鐵中創造更大價值，攜手下游客戶升級轉型。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法