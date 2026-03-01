碳費5月起繳納》台電估繳3.94億 中油中鋼可打2折

台灣碳費去年開徵，今年五月正式申報繳納，圖為環境部長彭啟明日前說明碳費政策。（資料照，記者吳柏軒攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕國營事業將迎來碳費考驗，同列國內前十大排碳大戶的台電、中鋼、台灣中油各有壓力。台電因非屬環境部認定的「高碳洩漏風險事業」，無法適用二折優惠，內部預估需繳近四億元碳費；中油、中鋼都爭取優惠費率，估計繳一．三五億元到二億元。

中油、中鋼估1.35至2億元

台灣碳費去年開徵，今年五月正式申報繳納，年排碳量在二．五萬公噸的大戶都躲不掉，一般費率每公噸三〇〇元起徵，若企業提出自主減量計畫可適用優惠費率，依減碳目標不同，費率降為每公噸一〇〇元、五十元。而被認定為「高碳洩漏風險事業」，碳費可再打二折，最低每公噸十元。

前十碳排大戶當中，國營事業與泛國營事業有台電、中鋼、中龍與中油上榜。台電表示，依「碳費收費辦法」規定，台電應繳碳費的收費排放量可扣除起徵門檻二．五萬公噸，及提供電力消費的排放量，預估去年包含台中、大潭及大林等八座火力電廠收費排放量約三九四萬公噸；因台電自主減量計畫已於今年一月通過小組會議審查，適用優惠費率每公噸一〇〇元，初估共需繳交約三．九四億元碳費。

中油去年五座工廠碳排量約六七五萬公噸，自主減量計畫通過審查，可適用每公噸一〇〇元費率，要繳納碳費將是六．七五億元，但中油董事長方振仁說明，中油已爭取「高碳洩漏風險事業」可適用的〇．二「排放量調整係數值」，若可打二折，估碳費可降至一．三五億元。

中鋼集團包括中鋼、中龍都是高爐煉鐵，中鋼更是超級碳排大戶，年碳排量近二千萬公噸，但中鋼提出自主減量計畫，且通過環境部實質審查初審，如適用較低的五十元費率，加上中鋼屬於「高碳洩漏風險事業」，可打二折，等於每公噸繳交十元，從最高要繳六十億元，可大幅降至二億以內。另，中鋼集團旗下中龍年碳排量也有八、九百萬公噸，若採最優惠費率，最低估計也要數千萬元。

