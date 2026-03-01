銀髮海嘯》扶養比+房貸負擔雙承壓 三明治族壓力城市 北市穩居首位

三明治族群壓力城市比一比（資料來源︰內政部 製表 ︰記者高嘉和 ）

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣高齡與少子女化加劇，上有老、下有小的「三明治」壓力日益沉重。台北市不僅扶養比（老年加幼年人口除以工作年齡人口）達五十六．六％，且房貸負擔率逾六十五％，雙奪台灣第一，北市青壯年「三明治」壓力冠居全台！

北市扶養比56％ 青壯扶老比37％ 全台最高

內政部最新數據揭露，去年北市扶養比增至五十六．六％，即每百位工作年齡人口（十四到六十四歲）得扛近五十七位依賴人口（不到十四歲幼童與逾六十五歲老人），若將範圍再縮小到青壯人口，「三明治」壓力更加沉重，且北市扶老比達三十七．八六％、也是全台最高。

若從縣市別觀察，北市是唯一扶養比逾五成的縣市，且房貸負擔率（中位數住宅貸款月攤還額除以中位數月家戶可支配所得）逾六十五％，也是全台唯一破六成，不僅肩扛扶養老幼壓力重、房貸更是不輕；所幸的是，對比二〇二四年底數據，北市最新房貸負擔率由逾七成降至六成五，在房市多空僵持、房價修正有限下，透露出北市家戶可支配所得明顯成長。

農業縣人口外流 長照、養老負擔重

南投縣扶養比四十八．七％、嘉義縣達四十七．八七％，緊追北市之後。內政部官員分析，這凸顯農業縣人口流失嚴重，例如嘉義縣老化指數是全台之首，且扶幼比僅十二．二％、扶老比達三十五．六％，偏鄉青壯年人口外流，留下來的人得面臨極高比例的長照與養老重擔。

有統計以來，台灣「三明治」壓力最大時期是一九五九年到一九六五年，動輒破九十％，即每位工作年齡人口得扛下一名老幼的扶養壓力，但當時扶養對象主要是下一代；以一九六五年為例，當年扶幼比八十五．五三％、扶老比僅五．〇五％，老化指數約五．九％；但到了去年，扶幼比大降至十六．八二％，扶老比倍增至二十九．三一％，老化指數大增至一七四．二五％的史上最高。

官員直言，這透露出都會區的北市，青壯年「三明治」負擔不斷加重，但農業縣市卻面臨「老難所依」挑戰，在制定福利政策時，需依照各縣市的人口結構進行精準補貼，長照補助與托育資源得合理分配，別讓「富縣更富、窮縣更窮」。

