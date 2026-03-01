銀髮海嘯來襲 竹科重鎮老化指數也破百

根據內政部甫公布的數據，全台已找無「年輕城市」！竹科重鎮的新竹縣市去年也「淪陷」；隨老齡與少子女化趨勢加速，新竹縣老化指數增至101.88％、新竹市也達106.59％，雙雙不再年輕。（資料照）

全台最年輕城市新竹縣市 2025年老年人口已超過幼年人口

最老5縣市+最不老5縣市表格（資料來源︰內政部 製表 ︰記者高嘉和 ）

〔記者高嘉和／台北報導〕根據內政部甫公布的數據，全台已找無「年輕城市」！前年竹科重鎮的新竹縣市還撐住幼年人口超過老年人口，即老化指數低於一〇〇％，但去年已全數「淪陷」；隨著老齡與少子女化趨勢加速，新竹縣老化指數增至一〇一．八八％、新竹市也達一〇六．五九％，雙雙不再年輕。

北市老化指數202％ 六都最老

六都中最老城市不是「古都」台南市、而是「首都」台北市，老化指數（老年人口除以幼年人口）達二〇二．〇六％，其次是高雄市的一九二．一％、新北市的一八五．五四％，台南市為一八四．九六％；四年前還是「年輕城市」的桃園市與台中市，去年老化指數分別增至一二七．三三％與一三六．四五％，加上新竹縣市老化指數也破一〇〇％，「全台已經老成一片」。

請繼續往下閱讀...

嘉縣老化指數291％ 全國最老

全國最老縣市還是嘉義縣，老化指數達二九一．六九％，其次是金門縣的二五五．五七％、基隆市的二四〇．二一％；全台已有九個縣市老化指數破二〇〇％，占比近四分之一。

去年全台六十五歲以上老年人口增至四六七萬餘人、占比達二十．〇六％，台灣正式進入超高齡社會。老年人口占比最高是台北市的二十四．一八％，其次才是最老化縣市嘉義縣的二十四．一一％，主因是嘉義縣比台北市的生育率更低；全台有十四個縣市跨入超高齡，占比近三分之二，預估新北市、嘉義市與金門縣今年也將進入超高齡，生育率崩跌加上老年人口增加，台灣老化速度持續加快！

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法