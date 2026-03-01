1人家戶首破4成 三代同堂不到1成 三代家庭消失 高齡者失去家庭支撐

最孤獨縣市排行

〔記者高嘉和／台北報導〕根據內政部最新數據，到去年底全台「一人家戶」（戶籍登記的戶內人口數）」首度突破四成，即每十戶中就有超過四戶是獨自居住；而代表傳統三代同堂、五至六人以上家戶數占比則跌破一成。銀髮海嘯加上新生兒屢創新低，台灣社會將越來越孤獨！

全台總家戶數約九八五萬戶，其中「一人家戶」已達三九九萬戶，成為台灣社會最核心的組成單元；反觀過去象徵興旺、能提供長者完善照護的「五人家戶」與「六人以上家戶」，兩者合計僅約九十一萬戶，占比不到一成。

請繼續往下閱讀...

一人家戶占比 澎湖最高基隆居次

內政部官員分析，三代家庭的消失，不僅反映少子化與年輕一代移居都市現況，更預示未來高齡者在面對健康與生活照顧時，將逐漸失去家庭系統的支撐。

台灣最孤獨縣市為澎湖縣，一人家戶占比高達四十四．四一％，其次是基隆市四十四．三一％、宜蘭縣四十三．五二。這些地區因人口外流嚴重，留在原鄉的長者多半處於獨居狀態，「孤獨比例」顯得格外驚人。

新北超過75萬戶 孤獨人口冠全台

另從「絕對數量」來看，新北市是全台孤獨人口最多的縣市，一人家戶數高達七十五．八萬戶，儘管占比四十二．四三％、低於澎湖，但在龐大的人口基數下，這七十五萬個獨居單位意味著巨大的社會福利與孤獨老化挑戰。

官員警告，當一人家戶成為社會主流，傳統「養兒防老」或「家庭互助」的社會契約正瀕臨瓦解，這將是政府在「超高齡社會」最急迫的政策課題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法