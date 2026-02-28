中國經濟持續黯淡 31省份喊「過緊日子」

中國房市低迷多年、消費疲軟下，中國經濟持續黯淡。中國31個省級政府在2026年預算草案報告提到今年要「堅持黨政機關過緊日子」。圖為中國雲南省一處求職招聘會，大批農工找工作。（中央社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國三十三個省級政府中，有三十一個在二〇二五預算執行狀況與二〇二六預算草案報告中提到今年要「堅持黨政機關過緊日子」，顯示在多年的房市低迷、消費疲軟下，中國經濟真的黯淡。

地方政府擴大縮減「三公經費」

中國「第一財經」報導說，所謂過緊日子，一般是指黨政機關削減行政開支，以及非必要、非急需的支出等，比如縮減公務出國費、公務接待費與公務車購買及維護費的所謂「三公經費」，以及會議費、培訓費等。

請繼續往下閱讀...

在中共總書記習近平二〇一九年三月指示「黨和政府帶頭過緊日子」後，黨政機關過緊日子成為中國長期方針，近年在財政收支落差擴大下，許多地方政府加劇強調過緊日子政策，並從制度面、政策執行評估等層面「健全完善過緊日子的長效機制」。

天津預算報告指出，「二〇二五年當地落實習慣過緊日子要求」，全年縮減非急需、非必要支出五十八．七億人民幣。江西預算報告顯示，去年大力縮減非剛性、非重點支出，「三公經費」下降二十一％、省級大型修繕支出銳減四十一．九％、會議費減少三十六．四％、辦公設備購買費縮減二十六．一％。

報導說，持續控制或縮減「三公經費」、會議費、培訓費等一般性支出，是二〇二六年中國地方政府「過緊日子的共同選擇」。

江西預算報告要求，「今年堅持勤儉辦一切事業、大力減壓一般性支出」；陝西預算報告要求，今年大幅縮減節慶、展會、論壇等活動經費；河北預算報告則稱，今年各級單位將削減「三公經費」、會議費、培訓費與委託費等支出。

「第一財經」指出，一些地方財政官員表示，相較於縮減一般性支出，地方政府在無效投資方面的減支空間更大，制止一些「盲目上馬」（倉促啟動的專案或投資）的項目，可以節省可觀的財政資金。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法