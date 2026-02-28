勞退基金抱緊台積電 1月收益率估破紀錄

護國神山台積電是新舊制勞退基金投資台股的最大持股部位、占比都逾3成，加上台積電1月初季配息，推估1月新制勞退基金收益率可望衝上4.5％到5％。（中央社資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕勞動部將在三月二日公布最新今年一月勞動基金運用情形。台積電是新舊制勞退基金投資台股的最大持股部位、占比都逾三成，加上台積電一月初季配息，推估一月新制勞退基金收益率可望衝上四．五％到五％，而二月台積電持續大漲，新制勞退基金光今年前二月收益率就有望抵上過去十年每年的平均水準。

新制勞退前2月收益率 有望上看9至10％

根據勞動基金運用局最新數據，截至去年底，新制勞退基金前十大持股依序為台積電三十一．九六％、台達電六．三四％、鴻海四．三三％、聯發科三．九一％、奇鋐二．七四％、台光電二．四一％、富邦金二．一％、國泰金一．九九％、健策一．八六％與金像電一．七八％；舊制勞退基金的台積電持股比例通常略低於新制，但也維持在三十％左右的水準。

台積電去年底收盤價為一五五五元、到今年一月底收盤價大漲至一七七五元，單月漲幅逾十四％，加上一月初台積電季配息，推估光台積電部位，對基金收益率貢獻就超過四％，加上台達電、鴻海等核心持股，新制勞退基金一月收益率可望上看四．五％到五％，相較去年一月收益率約一．四七％，將翻倍成長，單月帳面獲利也可望破紀錄。

台積電股價二月持續創高，一度站上二〇〇〇元大關，二月底收盤價為一九九五元，今年以來漲幅逾二十八％，新制勞退基金前二月收益率有望上看九％到十％；若比較近十年來平均收益率約八．五％，近五年平均收益率約十％，勞退基金因抱緊台積電，今年前二月收益率有機會抵過過去一整年。

