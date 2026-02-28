美啟動調查 準備取消中最惠國待遇 USITC動作 可能升高中國進口產品關稅

美國國際貿易委員會（USITC）啟動撤銷中國「永久正常貿易關係」調查。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國國際貿易委員會（USITC）二十六日宣布，將針對撤銷中國「永久正常貿易關係」（PNTR）待遇對美國未來六年的經濟影響展開調查，此舉可能升高中國進口產品的關稅。

USITC聲明說，「正進行一項新的事實調查，以檢視撤銷中國所有產品的『永久正常貿易關係』待遇，對美國未來六年的經濟、工業與產品採購的影響」；這項依據國會撥款法要求進行的調查，將於八月二十一日前公布報告。

最惠國待遇 中國成最大製造國

路透報導，美國總統川普二〇二五年一月上任時，指示美國貿易與商務首長評估撤銷中國PNTR的立法提案。PNTR的前身是最惠國待遇，二〇〇〇年美國賦予中國該地位，使其得以加入世貿（WTO）組織，進而躍升為全球最大製造國。

在川普第一任期發動貿易戰前，中國享有二．五％的最惠國稅率，之後川普在此稅率上加徵約二十五％懲罰性關稅。川普第二任期一度對中國進口產品課徵高達一四五％關稅，而在一連串的貿易談判後，降至約二十％，上週美國最高法院判決川普以《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵的關稅違法。

報告聚焦 對美國影響最深產業

川普已表示將依據其他貿易授權課徵新關稅，以取代根據IEEPA所課徵的對等關稅以及芬太尼相關關稅。撤銷PNTR待遇，將提高中國基本稅率且疊加任何懲罰性關稅。

USITC指出，報告將聚焦於撤銷PNTR待遇、調高中國關稅後，直接影響最深的美國產業在貿易、生產與價格上的變化，且釐清一旦國會撤銷中國PNTR後，對國安重要產品逐步加徵關稅後可能的影響。

