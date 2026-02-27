財經青紅燈》中國錢很難賺！

整體本國銀行獲利頻創新高之際，國銀「中國分行」貢獻度卻大幅下降。（資料照）

當整體本國銀行獲利頻創新高之際，國銀「中國分行」貢獻度卻大幅下降。統計顯示，國銀在中國獲利金額及比重持續減少，2025年稅前盈餘為32.8億元，相較於2024年的47.9億元、年減幅達32.7%；另從獲利占比來看，來自「中國分行」貢獻度只占0.6%，連1%都不到，凸顯中國金融市場環境仍相當嚴峻，也印證了中國錢越來越難賺！

根據統計，本國銀行去年全年大賺5836億元，口袋賺飽飽，若比較前年同期，年增金額562.8億元或年增10.7%，創「史上最強的獲利表現」，銀行業獲利動能都是靠本國銀行在支撐。

儘管整體國銀去年獲利大豐收，但並非「雨露均霑」，解析國銀獲利結構，四大組成來源包括「國內總分行」、「OBU」、「海外分行」及「中國地區分行」，占比依序為72%、16%、11.4%及0.6%；尤其「中國分行」獲利占比從原本的0.9%續降至0.6%，中國分行比重落到「微不足道」窘境。

國銀在中國越來越難賺，有其主客觀因素影響，包括近年來中國呆帳費用增加、利息淨收益減少且放款下降，加上中國市場的放款業務有疑慮，導致利息收入減少，使得中國分行的稅前盈餘持續下滑。

「殺頭生意有人做，賠錢生意沒人做」，只要有利可圖、有錢能賺，大家都不會放棄，畢竟誰也不會去做虧本的生意。但若獲利不易，甚至還有賠錢的風險，就像是中國金融市場，大家寧願少賺一點，也無須把資源投入高度不確定性的市場。（王孟倫）

