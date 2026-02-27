盤勢分析》台股屢創天量 史上最強2月

台股昨日成交量超過1.2兆元，再度創下新天量。（資料照）

美國費城半導體指數創下新高，台股在接連三天大漲後，早盤獲利了結賣壓出籠，台積電（2330）、鴻海（2317）等大型電子權值股受壓，加權指數一度下跌逾241點，但隨即出現買盤進駐，聯發科（2454）接棒撐盤，上下震盪逾400點，半導體設備股、矽光子、ABF載板、測試介面、散熱等族群吸引市場資金，記憶體族群漲跌不一，最後一盤因MSCI季度調整爆出近2200億的大量，加權指數終場小漲1.42點，收在35414.49點，成交量超過1.2兆元，再度創下新天量。台股2月強漲3350.74點，漲幅達10.45%，寫下史上最強2月，月K連三紅。

啟發投顧副總容逸燊分析，昨日大型權值股換聯發科表演，老AI在輝達法說後雖拉回，但低點空間有限，可期待輝達GTC大會前法人再次進駐；矽光子族群同樣強勢跟隨大盤過高，三月初除年報影響外，也須留意月初開始起漲族群，昨日半導體設備股開始表現，應有機會接棒演出。

統一證券認為，台股新春開紅盤後馬不停蹄直接飛越3萬5千點之上，目前技術面維持多方強勢，加上輝達財報亮眼，三月GTC大會即將來臨，有利AI族群表現；惟短線仍須提防正乖離過大的波動，預估指數高檔震盪盤堅。

三大法人昨日賣超台股約139.8億元，外資賣超105.6億元，投信賣超16.2億元，自營商賣超17.99億元；外資期貨加空415口，累積外資期貨淨空單逾3.61萬口。（記者卓怡君）

