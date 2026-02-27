研華去年EPS12.25元 連3年加碼配息2元

研華去年第四季每股盈餘3.58元，創近8季新高，並改寫歷史同期新猷。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）昨日通過去年第四季財報，單季每股稅後盈餘（EPS）3.58元，創近8季新高，並改寫歷史同期新猷，去年全年EPS來到12.25元。財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，依照集團在手接單水位來看，市場需求持續強勁，整體營運展望維持正向，未來將持續深化邊緣端AI應用布局，確保長期成長動能。

陳清熙觀察，以去年第四季營運而言，集團整體接單與出貨比值（B/B Ratio）已達1.33，北美、歐洲、中國分別為1.28、1.57與1.25。其中，北美、歐洲、中國、台灣與新興市場的營收表現，均較2024年同期雙位數增長，僅北亞市場年對年持平。各事業群表現方面，年對年均為雙位數增長，整體表現強勁。

陳清熙認為，去年是集團展現營運韌性並成功轉型的關鍵年份，確立以邊緣運算、AI解決方案為核心的長期成長路徑，看好AI已成為邊緣運算設備的標準配備，帶動醫療、自動化與機器人等應用快速成長，由於研華已先超前部署、重點投入邊緣AI，醫療與工業自動化會是落地速度最快的兩大領域，預期今年相關營運動能將較去年顯著提升。

研華規劃，為回饋股東並展現對經營前景的堅定信心，優化股利政策正式轉為「全現金股利」模式，並同時啟動期間限定特別現金股利案，預計於2026至2028年連續三年以資本公積每股配發特別現金股利2元，預計總加發金額規模上看52億元。以此計算，2025年度每股擬配發現金股利9.2元、配息率75%，另以資本公積每股配發特別現金股利2元，合計每股配發現金11.2元，總配發率91.4%，以昨日收盤價336.5元計算，殖利率約3%。

