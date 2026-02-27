從消費性電子轉向AI》 台達電董︰未來成長靠資料中心

台達電董事長鄭平指出，隨著AI應用規模擴大，資料中心成為公司最重要的長期成長動能，相關業務不再呈現明顯淡旺季差異。（台達電提供）

集團營運全年平滑成長

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）董事長鄭平昨日在法說會指出，AI資料中心持續擴建帶動電力與散熱需求，相關建置多依資本支出計畫推進，與過往消費性電子不同，集團整體營運已逐步走向全年平滑成長型態。隨著AI應用規模擴大，資料中心成為公司最重要的長期成長動能，相關業務不再呈現明顯淡旺季差異。

鄭平指出，目前AI資料中心對高效率電源與散熱系統的需求同步放大，帶動電力電子與基礎設施兩大部門成長。其中，液冷等資料中心解決方案持續放量，成為主要推升動能。由於大型雲端服務供應商的資本支出規劃明確，相關建設具備中長期能見度，也讓今年整體營運節奏相對穩定。

在技術布局方面，台達電同步推進多項新一代電力架構，因應不同客戶需求。公司已開發800伏直流與±400伏直流電源方案，並視各家CSP系統設計策略彈性導入。雖然市場普遍預期高壓直流架構要在2027年後才會大規模普及，但因部分客戶推進速度較快速，今年即有機會開始出現相關營收，整體貢獻則可望自明年起逐步放大。

台達電亦持續投入固態變壓器（SST）等高效率電力轉換技術，透過直接由中高壓交流轉換至直流電，提升整體能源使用效率。目前相關產品已具備實績，並有雲端客戶進行測試，後續是否與高壓直流系統整合，將依個別專案需求評估。

在新動能布局上，台達電將氫燃料電池視為解決未來能源瓶頸的重要選項，此類產品具備高發電效率與低碳排特性，目前已完成樣品測試，預計今年底進入量產，明年開始貢獻營收，未來可望成為分散式發電與資料中心備援電力的重要方案。

產能規劃方面，鄭平坦言目前整體產能仍偏緊，但可支應現階段需求。已在泰國、中國重慶與美國等地擴充產能，並評估中長期需求一路看到2029年。因應電動車相關業務短期調整，部分既有產能也將轉為支援需求更為強勁的電源與資料中心相關產品，以提升整體資源配置效率。

