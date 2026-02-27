三星重返市占率第一 研調︰Q1整體DRAM合約價漲80～85%

研調機構集邦科技調查指出，Q1整體DRAM包括高頻寬記憶體（HBM）合約價漲幅將達80%~85%。（彭博資料照）

傳統型DRAM漲幅90～95％

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）調查指出，AI推動資料中心對高階與各類記憶體採購量增加，拉抬傳統DRAM的合約價大幅上漲，2025年第四季DRAM產業營收為535.8億美元，季增29.4%，三星市占率達36%，排名重返第一；第一季雖是消費市場需求淡季，但預期DRAM價格將持續上漲，傳統型DRAM合約價漲幅將拉大到90%~95%，整體DRAM包括高頻寬記憶體（HBM）合約價漲幅將達80%~85%。

集邦科技表示，由於AI應用由大型語言模型訓練延伸至推論，推動雲端服務供應商業者的資料中心建置重心由AI伺服器延伸至一般伺服器，進一步推動記憶體採購重心由HBM3e、LPDDR5X及大容量RDIMM延伸至各類容量的RDIMM，雲端服務供應商積極釋出追加訂單，帶動傳統型DRAM合約價大幅上漲，2025年第四季DRAM產業營收為535.8億美元，較上季度增加29.4%。

集邦科技指出，因供需缺口巨大，各類買方需求皆無法滿足，帶動去年第四季傳統型DRAM合約價上漲45%~50%，傳統型DRAM加上HBM的整體合約價約上漲50%~55%，所有產品合約價皆加速上漲。第一季消費性應用需求雖為淡季，但預期原廠供應量與上季持平，雲端服務供應商需求仍大，將推動多數產品的合約價漲幅大幅加速，預估最終傳統DRAM合約價將上漲90%~95%，整體DRAM合約價將上漲80%~85%。

台廠上季營收季增逾30％

集邦科技並統計，受到價格上漲帶動，三星上季營收增加至193億美元，季增幅高達43%，營收市占回升3.4個百分點至36%，排名重返市占第一；SK hynix營收172.2億美元，季增25.2%，市占32.1%排第二；美光營收119.8億美元，季增12.4%，以市占22.4%排名第三；台系多數廠商皆繳出逾30%季增幅，主要為傳統DRAM產品，彌補三大廠無法滿足供給的市場。

