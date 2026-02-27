去美元化玩假的 中國動員國銀私下掃貨

全球金融市場傳言，中國正加速「去美元化」行動，但美國「外交關係委員會」知名經濟學家塞特瑟指出，中國實際上正動員國有銀行掃貨，買入前所見規模的美元。（路透資料照）

專家︰官方外匯存底未增加 實際將美元放進國銀「倉庫」

〔編譯盧永山／綜合報導〕韓國《朝鮮日報》報導，近來全球金融市場傳言，中國正在加速「去美元化」行動；但分析師指出，中國實際上正動員國有銀行掃貨，買入前所未見規模的美元。

去年12月買入千億美元

今年1月追加700億美元

美國「外交關係委員會」（CFR）知名經濟學家塞特瑟（Brad Setser）投書英國《金融時報》指出：「別被中國人民銀行的官方外匯存底指標給騙了！」他表示，中國光在二〇二五年十二月就買入逾一〇〇〇億美元（新台幣三．一二兆元）的外匯，今年一月又追加買入了約七〇〇億美元（新台幣二．一八兆元），干預匯市規模創史上單月最高。

請繼續往下閱讀...

塞特瑟分析，表面上中國人行的官方外匯存底並未大幅增加，原因是美元現金已轉移至國有商業銀行的資產負債表；換句話說，中國沒有增加官方外匯存底，取而代之的是將美元放進了國有銀行的「倉庫」。

近來，由於人民幣升值預期，促使中國出口企業開始賣出美元、買入人民幣。因此有分析以中國減持美國公債為依據，研判中國正在推動「去美元化」；事實上，中國存放在美國境內託管機構的美債持有數量確實有減少，但很可能只是透過美元資產比重調整，或擴大非美國託管機構的使用，來進行會計層面的轉移。

塞特瑟強調，中國減持美債持有量，只是資產多元化或更換託管機構而產生的技術性調整，整體累積外部資產的行動並未停止。據推測，在中國國有商業銀行持有的外匯資產中，有相當大部分仍是美元資產。

塞特瑟分析，只要中國想維持經常帳盈餘，堅持出口驅動的經濟結構，就很難剝離美元資產；為了維持人民幣連動美元的管理，維持出口競爭力，中國傾向於相對弱勢的人民幣，因此在結構上必須持續吸收流入市場的美元。他強調：「美元沒有消失，只是改變它露面的位置。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法