電力指數亮熱絡紅燈 不只AI、傳產也回升

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣綜合研究院昨發布今年一月EPI電力景氣指數，不只AI（人工智慧）相關產業動能延續，傳統產業也出現築底回升格局，用電與接單表現同步走強，電力景氣燈號續亮代表熱絡的紅燈；台綜院更樂觀初估，一月經濟成長率將達十．六％，延續去年第四季以來的高成長態勢。

因去年同期適逢農曆春節假期、工作天數較少，用電基期偏低，加上AI科技產業熱度延續、半導體產業動能強勁，相關供應鏈用電需求穩健成長，推升全國產業高壓以上用電量較去年同期成長四．六五％，整體產業電力景氣燈號續呈熱絡的紅燈。

台綜院調查，一月台電高壓以上用電，製造業成長四．五％，主要是半導體與電子相關產業帶動下表現穩健；服務業用電成長五．三五％，反映年節前商業活動與內需消費暢旺。整體而言，製造活動與內需服務動能維持擴張。

台綜院指出，面對美國關稅影響淡化，科技產業不僅暫免關稅影響，傳統產業也獲得喘息空間，產業用電呈現回溫跡象；整體而言，在全球AI熱潮延續與低基期因素交互作用下，國內經濟維持高成長動能，預測一月經濟成長率可上看十．六％。

台綜院表示，展望未來，在全球AI投資循環延續與出口動能支撐下，國內經濟短期仍具成長優勢，但仍須關注美國對等關稅無效後貿易政策走向，以及AI資本支出規模快速擴張下，投資回報與需求持續性的市場檢視，以確保成長動能穩健延續。

