M1B、M2重現黃金交叉 證券劃撥餘額創新高

根據中央銀行最新統計，象徵散戶信心的證券劃撥存款餘額暴增至3.9兆元，逼近四兆元大關，創歷史新高。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕AI（人工智慧）浪潮與資金動能帶動下，二〇二六年一月台股迎來「開門紅」，大盤指數站穩三萬點，市場信心回溫，同步反映在各項金融數據上。根據中央銀行最新統計，不僅貨幣總計數再現「黃金交叉」，象徵散戶信心的證券劃撥存款餘額也暴增至三．九兆元，逼近四兆元大關，創歷史新高。

央行資料顯示，一月貨幣總計數M1B及M2年增率分別升至五．五九％及五．一六％，M1B年增率暌違三年半再度高於M2，形成過往市場俗稱的「黃金交叉」。央行經研處副處長葉盛表示，雖然相關名詞的參考性已不如以往，但數據仍反映近期股市相對熱絡。

請繼續往下閱讀...

觀察股市表現，一月台股日平均成交值達七三六七億元，創下史上新高；月平均股價指數三萬一二二三點，也同步刷新紀錄。象徵散戶信心的證券劃撥存款餘額單月激增二九〇三億元，回升至三兆九七五五億元，更是雙雙寫下歷史新高。股市融資餘額則破五千億大關，來到五二〇五億元，為二〇〇七年十一月以來逾十八年的最高水位。葉盛分析，從各項數據可見國人看好股市前景，若二月行情延續，證券劃撥存款餘額仍有再創新高可能。

在交易結構上，一月集中市場中，本國自然人交易占比升至五十六．二％，為二〇二四年五月以來最高，本國法人與僑外法人分別降至十一．二％與三十二．五％。葉盛指出，本國自然人非常踴躍投入股市，顯示國人對股市有信心。

另根據統計，一月外國人新台幣存款餘額回升至一九〇一億元，為六個月高點，月增逾五〇〇億元。葉盛分析，除了外資在一月份呈現淨匯入之外，部分大型企業於年初發放現金股利，亦推升外國人新台幣存款水位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法