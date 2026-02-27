發明專利 台積1485件連10年奪冠

去年本國人發明專利申請由台積電以1485件、寫下連十年奪冠紀錄。（資料照）

鴻海年增30％ 增幅最大

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部智慧局昨公布去年專利申請及公告發證統計，本國人發明專利申請由台積電以一四八五件、寫下連十年奪冠紀錄，鴻海年增率突破三十％、增幅最大，台達電申請量也寫近十八年新高；至於外國人當中，由美國應材以一〇八八件蟬聯首位，也創歷年最高。

智慧局統計，去年受理三種專利申請合計七．一萬件、年減一％。其中發明專利五．一萬件、年增一％，因發明專利是三種專利中與競爭力最具直接關係，「護國神山」台積電發明專利申請件數從二〇一六年起，已連十年高居台灣首位，去年申請量雖未創新高，但仍有一四八五件、年增五％，其次友達、鴻海、南亞科、工研院、英業達等均超過三〇〇件，瑞昱、台達電、聯發科、群創等也都有二〇〇多件。

智慧局表示，本國法人中排序第三的鴻海，年增率三十一％，是前十大排行當中增幅最高的；至於股價已飛躍千元大關的台達電，去年申請量也創十八年新高；傳統產業當中，中鋼表現不俗，申請一四三件，與二〇一三年件數並列歷史最高。

台灣是半導體重鎮，美日韓大廠無不積極布局，外國人專利申請王仍舊圍繞在相關供應鏈，由美國應材連續二年稱霸第一。智慧局分析，前二十大外國發明專利申請人，有九個創歷年最高，包含美國應材、日本東京威力、信越化學、美國蘭姆研究公司、日本力森諾科、斯克林集團、松下知識產權、瑞士明門集團與南韓海力士等。

去年商標註冊申請九．七萬件，創下歷年新高紀錄。智慧局指出，主要是本國人年增九％、再創新高，外國人也增加四％；智慧局以成長率分析，科學及技術性服務年增率最高，其次為教育、娛樂，再來是電腦及科技產品等，均顯示國人積極投入科技產品服務、娛樂文創市場。

