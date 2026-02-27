輝達財報超預期 市場反應平淡

輝達（Nvidia）週三（廿五日）公布第四季財報，顯示營收和淨利雙雙創下歷史新高，而且本季財測優於市場預期。（法新社）

本季營收預測亮眼 盤後股價僅小漲 顯示AI熱潮仍有疑慮

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國人工智慧（AI）大廠輝達（Nvidia）週三（廿五日）公布第四季財報，顯示營收和淨利雙雙創下歷史新高，而且本季財測優於市場預期，有助於緩解近幾個月以來市場對AI泡沫可能出現的疑慮。

資料中心營收占比達91％

輝達表示，第四季營收達六八一億美元，年增七十三％，優於市場預估的六六一億美元；淨利四三〇億美元，年增九十四％，優於市場預估的三七五億美元。其中，來自資料中心業務的營收達六二三億美元，占公司總營收的九十一％。

輝達預測本季營收將達七八〇億美元（上下浮動二％），優於市場預估的七二六億美元，但該公司未將中國的資料中心營收納入財測中。輝達公布財報後，盤後股價僅上漲一．二％，顯示投資人對輝達亮眼的財報反應平淡，對AI熱潮能否持續仍有所疑慮。

輝達執行長黃仁勳在財報電話會議上表示：「我們的客戶已從新取得的算力賺錢，他們需要算力，算力會直接轉換為成長，直接轉換為營收，我相信他們的現金流正在成長，這是他們繼續進行高水準投資的原因。」

今年以來輝達股價表現優於其他科技大廠，因該公司持續成為AI榮景的主要受益者。今年截至廿五日收盤，輝達股價上漲五％，那斯達克指數小跌〇．四％；市值破兆美元且股價還上漲的唯一一家科技公司是蘋果，但漲幅不到一％。

輝達表示，公司已確保能取得足夠的晶片庫存和產能，足以滿足未來幾季的需求，旨在緩解外界對其晶片代工商台積電供應緊張，可能阻礙其營收成長的擔憂。但輝達也提到，晶片短缺將對其遊戲業務造成影響。

對投資人而言，輝達第四季業績雖傳出好消息，但仍密切關注輝達的表現，以評估大型科技公司為了興建資料中心而投入數千億美元是否物有所值。超大規模資料中心營運商Alphabet（Google母公司）、微軟、亞馬遜和Meta（臉書母公司）預測，今年其總資本支出將逼近七〇〇〇億美元，其中大部分將用於資料中心和處理器建置。

