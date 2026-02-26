財經青紅燈》台美關稅重談？別亂了！

川普關稅再生變，部分在野人士要求台美關稅重談，這種說法無非添亂罷了。（美聯社資料照）

■鄭琪芳

今年春節假期又不平靜，美國最高法院20日裁決總統川普引用「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」課徵關稅違憲，川普隨即以「貿易法」第122條對全球加徵關稅10%，後改為15%，自2月24日起生效，期限150天。川普關稅再生變，部分在野人士要求台美關稅重談，這種說法無非添亂罷了！事實上，台美甫簽署的對等貿易協定（ART），台輸美關稅15%且不疊加、半導體及衍生品更享豁免，仍相對優惠，台美關稅有何重談必要？若因此招致川普報復誰來負責？

正如各界所料，即使最高法院裁決川普引用IEEPA課徵關稅無效，川普手上還有不少關稅牌可以打，除「貿易法」122條外，還有「貿易法」301條、「貿易擴張法」232條及「關稅法」338條等。美國貿易代表葛里爾20日即指出，將依1974年「貿易法」啟動301調查，可能涉及生產過剩、強迫勞動、藥品定價以及對美國科技業與數位產品的歧視等。

因此，面對川普關稅生變，各國政府大多反應審慎，有的重申與美國達成的貿易協議，有些則採取觀望態度，日本更表示不會影響與美國達成的投資計畫。況且，美方表態已簽署協議有效，在此情況下，若台灣片面毀約，可以預見將承受川普怒火，美方301調查恐劍指台灣，果真如此，對台灣產業的衝擊將難以想像。

誠如《紐約時報》等外媒分析，台灣主要的晶片與電子元件出口已取得豁免，此番變局對台灣影響不大。因此，現階段台灣也應審慎因應，政府應努力與美方溝通以確保ART優勢，而非帶頭撕毀台美MOU，期望朝野一心因應變局，有心人士別再見縫插針地添亂了。

