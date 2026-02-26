自由電子報
航運合約價3月確定 估優於去年

2026/02/26 05:30

右一到四分別為陽明總經理李明輝、萬海總經理謝福隆、長榮董事長張衍義、陽明董事長蔡豐明。（記者王憶紅攝）右一到四分別為陽明總經理李明輝、萬海總經理謝福隆、長榮董事長張衍義、陽明董事長蔡豐明。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕國內航運界昨舉行新春團拜，貨櫃航運業者普遍認為，目前市況疲弱，主要是農曆春節後，各國工廠近期才陸續復工，預期3月才能明確看出貨量、貨價的表現；而3月1日在美國召開TPM（Transpacific Maritime Conference，泛太平洋海事會議）後，每年5月實施的新年度合約價格才會較為確定，估今年可望較去年好。

陽明（2609）總經理李明輝表示，今年航運業不確定因素依舊很高，與去年不相上下。針對近期市場表現，陽明董事長蔡豐明指出，貨櫃海運旺季是第3季，過完年後這段時間需求較弱，需要觀察3月運價、貨量是否如期上漲。

萬海（2615）總經理謝福隆也表示，2月貨櫃海運市況，因中國、越南等春節假期下，貨運需求較弱，而中國工廠近期才復工，還需觀察復工後的貨量變化。

被視為「跨太平洋航線合約談判季」開端的TPM，將在3月1日至4日召開，預計會有超過4500位來自全球的資深高管、進出口商（BCO）、船公司、承攬商參與。謝福隆說，目前接觸過的客戶都對長約運價給出正面回應，預期美國線長約價格可能落在每櫃1600-1700美元左右，優於去年1400-1500美元。

