AI需求助攻 國巨估首季3率齊揚

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件大廠國巨*（2327）昨舉行法說會且公告去年財報，去年全年營收1329.30億元、年增9.3%，每股稅後盈餘11.51元；展望今年首季，國巨*認為，手中訂單加上AI需求持續暢旺，稼動率會再提高，預料營收續創單季新高，同時在產品組合優化之下，毛利率、營益率也都較上季小幅提升，3率齊揚。

至於外界關注的漲價議題，國巨*2月已啟動鉭質電容、晶片電阻與磁珠的價格調整，MLCC（積層陶瓷電容）方面，國巨*也表態會逐季依照合約反應；法人認為，國巨*身為全球MLCC第3大龍頭，在這波被動元件復甦週期中，具備最強的價格議定權與轉單效益。

國巨*去年第4季營收359.68億元、季增8.7%、年增19.9%（若以美元換算，季增5.2%、年增24.8%），稅後淨利67.51億元、季增6.2%、年增82.1%，單季EPS為3.29元、季增6.2%、年增82.0%，併購後整合產生一次性支出6.5億元，對單季EPS影響約為減少0.32元。

國巨*進一步分析，去年第4季營收成長主要來自AI及高階應用相關產品的需求持續增加，同時優化產品組合、提升獲利，目前AI營收占比成長至13%，而工業領域、歐洲市場則持續改善；此外，因併入芝浦電子，包括汽車、消費性電子產品及工業領域占比全部提升。

國巨*也說，去年全年營收1329.30億元、年增9.3%（以美元換算，年增12.5%），稅後淨利236.34億元、年增22.1%，EPS為11.51元，毛利率36.2%；展望未來，儘管地緣政治不確定性依然存在，但客戶庫存已達健康水平，且AI相關產品需求持續成長，仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

