漲價擋不住需求 欣興︰今年AI產品 比重衝60%

欣興資深副總鍾明峰（左）與行銷長楊筑華（右）主持法說會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC載板龍頭欣興（3037）昨日召開法說會，吸引大批法人到場，欣興資深副總鍾明峰表示，因AI（人工智慧）與HPC（高速運算）需求強勁，今年首季淡季不淡，稼動率維持高檔，由於AI產品比重增加，產品組合優化，毛利率將優於上季的15.8%，預估今年整體AI相關產品比重可望提高到60%以上。至於ABF載板漲價，漲價不是一次性，首季漲價幅度將大於上季。

ABF載板稼動率90%高水準

展望第1季，鍾明峰指出，因AI與HPC需求強勁，載板與PCB產線維持高稼動水準，第1季雖工作天數減少，單季營收有望小幅季增，淡季不淡，毛利率方向因AI占比持續增加，產品組合優化，稼動率提升，產品漲價效應等有利因素，首季毛利率優於上季，展望正向，首季ABF載板稼動率維持90%高檔水準；去年載板來自AI產品比重40%，今年提升至60%，PCB產品來自AI的比重約55-60%，今年提高到65-70%，今年整體AI營收比重將超過60%。

法人擔心大舉擴產是否重演疫情後產能過剩窘況？欣興行銷長楊筑華強調，載板此次強勁需求來自AI，上次則因疫情爆發，需求來自PC，兩者完全不同；AI仍在高速成長期，PC則已進入高原期，現階段客戶下單非常謹慎小心。

再次追加資本支出 擴產優化

過去供不應求，產業採用大舉擴產「暴力解決」，這次客戶精準挑選合作夥伴，加上HBM記憶體與CoWoS非常緊俏，載板材料一片難求，在供需不平衡之下，此次擴產相較2022年已經質變，並且優化。

至於再次追加資本支出，他說，主要是為重要策略客戶需求，共同討論後才決定，主要投資於ABF載板產能擴充與製程能力提升，70%用於ABF載板。

