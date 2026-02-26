共同總經理制退場 王石 升任聯電執行長

聯電執行副總經理徐明志獲董事會任命為總經理暨營運長，並成為董事會成員。（聯電提供）

徐明志接總經理暨營運長

聯電執行長王石。（聯電提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）昨董事會決議通過高階主管人事異動，為落實高階經理人接班規劃，並確保公司持續具備競爭力，調整組織結構，現任共同總經理王石將升任聯電執行長，執行副總經理徐明志獲任命為總經理暨營運長，並成為董事會成員。現任共同總經理簡山傑則轉任集團轉投資公司欣興（3037）董事長。

晶圓代工廠聯電昨董事會決議通過高階主管人事異動。（記者洪友芳攝）

簡山傑轉任欣興董事長

聯電表示，簡山傑與王石自2017年擔任共同總經理，兩人帶領公司進行策略轉型，專注特殊製程技術，大幅提升聯電獲利能力，並成為客戶信賴的晶圓代工夥伴，公司市值在其任內成長約五倍。

請繼續往下閱讀...

聯電董事長洪嘉聰表示，為了因應快速變化的產業環境與市場機會，這項調整旨在進一步強化執行力、提升決策效率，同時維持策略的延續性。他強調，他要對簡山傑擔任總經理多年來的領導表達最深的感謝，協助聯電度過許多重大機會與挑戰。

聯電指出，徐明志自2003年加入聯電美國子公司，目前是公司高階管理團隊的核心成員，負責規劃聯電全球多元據點的營運，並統籌企業行銷、客戶工程及業務策略。

聯電去年稅後每股盈餘3.34元，董事會昨並決議盈餘分派案，擬每股配發現金股利2.6元，以昨收盤價65.5元計算，現金殖利率約近4%。董事會並通過去年度員工酬勞為34.38億元，以台灣員工數1.3萬名估算，平均每人可分得26.45萬元，較上一年平均數34.7萬元減少逾2成。董事酬勞維持4500萬元，以9名董事成員計算，平均每名董事可分到500萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法