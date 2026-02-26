小確幸又來了！雲端發票500元獎 上半年每期增70萬組

小確幸又來了！財政部賦稅署昨公告，今年一至六月期統一發票，每期雲端發票專屬五〇〇元獎增開七十萬組。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕小確幸又來了！財政部賦稅署昨公告，今年一至六月期統一發票，每期雲端發票專屬五〇〇元獎增開七十萬組，即上半年統一發票每期開出特別獎一組、特獎一組、頭獎至六獎各三組；雲端發票專屬一〇〇萬元獎三十組、二千元獎一．六萬組、八〇〇元獎十萬組、五〇〇元獎三八五萬組，預計一至六月每期雲端發票專屬獎合計開出三九六萬六〇三〇組。

二〇二六年度統一發票給獎及推行預算編列一九七．一億元，其中用於統一發票中獎獎金、兌領手續費及行政費用等為一八八．八億元，較二〇二五年增加二十六．八五億元。賦稅署說明，根據「營業稅法」編列的統一發票給獎及推行經費，具法定義務支出性質，依當年度預算數及審酌前一年度中獎發票兌領情形，於每年初規劃開獎獎別及組數。

賦稅署指出，經審慎估算中獎獎金及手續費後，今年上半年雲端發票專屬獎五〇〇元獎增開七十萬組，也就是每期雲端發票五〇〇元獎由三一五萬組提高為三八五萬組。至於下半年開獎組數，官員表示，將參考上半年兌領情形，若經費有餘裕，將優先規劃用於增開雲端發票專屬獎項。

根據賦稅署統計，去年紙本發票每張中獎期望值為一．一八八元，即平均每張發票中獎獎金為一．一八八元，但去年一至四月雲端發票中獎期望值為二．六一七元，五至十二月更提高至二．七五七元，明顯高於紙本發票；今年雲端發票專屬獎再加開七十萬組，中獎期望值可望再提高，希望鼓勵民眾消費時以手機條碼或其他載具儲存雲端發票。

