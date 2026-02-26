中油今年拚虧轉盈 第3度提請增資

台灣中油董事長方振仁昨表示，中油今年有望終結連六虧，期許今年目標拚「轉虧為盈」、稅前盈餘八十億元。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣中油董事長方振仁昨表示，隨著去年底政府同意油價、氣價措施調整，中油今年有望終結連六虧，期許今年目標拚「轉虧為盈」、稅前盈餘八十億元；但中油目前負債比仍高達九十二％，他透露，今年已第三度向經濟部提出增資計畫、爭取四年共三五〇〇億元。

向經濟部提出4年3500億元增資案

方振仁指出，中油去年虧損九十一億元、累虧達八〇四億元，主因海外資產評價減損油氣權益約一二五億元，若扣除後應有盈餘，整體是平順的一年。對於今年展望，全球原油生產過剩約三百萬桶，預估全年油氣價格平穩，每桶原油約在五十五到六十五美元區間；但美伊、委內瑞拉衝突與美國關稅衝擊全球景氣等三大不確定因素會對油價有影響，仍需觀察。

請繼續往下閱讀...

中油今年營運可望優於去年，提報政府的目標是稅前盈餘達八十億元。他說明，轉虧為盈關鍵在天然氣價格不用替電業吸收，能回歸正常氣價公式機制，另凍漲四年半的桶裝瓦斯、亞鄰最低價補貼措施都有鬆綁，中油可減少吸收，主要獲利的天然氣能夠彌補油價、桶裝瓦斯虧損。

方振仁提到，中油持續開源節流，去年五座工廠碳排七六五萬噸，碳費應繳納六．七億元，仍向環境部爭取打兩折的優惠費率；今年地熱、碳封存、航空燃油、天然氣接收站建設等重大計畫持續，深層地熱第二口井在宜蘭冬山，目前深度來到兩千三百公尺，永續航空燃油（SAF）將在桃煉改裝設備、六月試產，混參比率達二．五％、年產量達一．二萬噸，並評估興建SAF工廠。

因中油負債比高達九十二％，每年利息就約一三〇到一四〇億元。方振仁表示，仍向政府爭取財務支持，已提出增資計畫，規劃四年、三五〇〇億元。不過，中油先前增資計畫都遭經濟部退回，主要是中油淨值仍有八四九億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法