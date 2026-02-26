對美談判堅守國家利益》賴盼朝野團結 守住關稅談判成果

美國對等關稅政策生變，總統賴清德昨表示政府將以國家與產業利益、糧食安全與國人健康為最高原則，守住談判的好成果與最優惠待遇不打折，期盼朝野各黨能團結一致、齊心協力。（民進黨提供）

〔記者陳政宇／台北報導〕美國對等關稅政策生變，川普政府改用其他法源徵收全球關稅。兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，政府將以國家與產業利益、糧食安全與國人健康為最高原則，守住談判的好成果與最優惠待遇不打折；在因應關鍵轉折之際，期盼朝野各黨能團結一致、齊心協力。

民進黨昨天召開中執會。據轉述，賴清德表示，日前美國關稅政策的變化，不只影響台灣，也牽動全球經貿情勢。行政院長卓榮泰及副院長鄭麗君的談判團隊，已經在第一時間向他報告說明，也向國人詳細說明。

賴清德表示，政府會以堅守國家利益、產業利益、糧食安全以及國人健康為最高原則，守住談判的好成果、確保二三二條款等最優惠待遇不打折，並持續與美方積極聯繫溝通。

他說，在因應關鍵轉折之際，期盼朝野各黨能團結一致、齊心協力。因此，他在前天邀集五院院長進行新春茶敘，希望化誤解為理解、化分歧為團結。對於會中立法院長韓國瑜邀請他到立法院進行國情報告，他再次表達，只要在合憲方式、朝野黨團有共識的邀請下，一定會前往立法院進行國情報告。

