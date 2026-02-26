中油擴大買美氣 海外礦區投資鎖定美澳

美國對等關稅政策生變，總統賴清德昨表示政府將以國家與產業利益、糧食安全與國人健康為最高原則，守住談判的好成果與最優惠待遇不打折，期盼朝野各黨能團結一致、齊心協力。（民進黨提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣中油目前採購美氣比重達十％；中油董事長方振仁昨表示，基於距離、安全與商業條件等優勢，加上台灣需求逐年增加，原本就會擴大採購美國天然氣，與美國總統川普的關稅政策「沒有絕對關係」。經濟部先前透露，至二〇二九年美氣比率會達到二十五％；方振仁也認為，基於分散氣源原則，澳洲、卡達、美國比重將維持各三分之一。

分散氣源原則 澳洲、卡達、美國比重各三分之一

方振仁指出，去年台灣進口天然氣二三一〇萬噸，今年會到二三五〇萬噸，用量增加就會多買；目前美氣比重約十％，遠低於卡達、澳洲，未來會逐步提升，二〇二九年將達二十五％。

外界關注阿拉斯加天然氣投資案進度，中油尚未收到前端工程設計（FEED），還無法進行投資評估。但方振仁透露，開發商預計今年會做出最終投資決定；早在川普關稅政策前，中油就表達意願要投資阿拉斯加天然氣源，「美國關稅與擴大買美氣沒有絕對關係」。

他強調，阿拉斯加氣源優勢在於可從台灣東邊運抵，不會有西邊政治因素干擾，且航程較短，品質也符合所需，若最終決定採購，最多可採購六〇〇萬噸，二〇三二年後美氣占比就會攀升到三十三％。

方振仁認為，即使阿拉斯加氣源確定不投資，中油基於分散原則，還是澳洲、卡達與美國各三分之一較為合理，尤其美國本身就是生產頁岩油氣大國。

海外礦區投資併購，中油也持續進行中，希望提升油氣自主比例。方振仁說，相較過去中油已調整策略方向，首先會改為政治安定、法律完整等風險較低的地區，其次是以前偏好的礦源是一片素地，但開發耗時太長，現鎖定在生產或開發建設中的礦區為主，目前是美國、澳洲礦區較多，加拿大、東南亞也在評估當中。

