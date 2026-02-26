圍堵中國洗產地 美再課3國重稅

美國再出手圍堵亞洲太陽能供應鏈，美國商務部宣布將對來自印度、印尼與寮國的太陽能電池與模組課徵初步反補貼稅，而其產品多來自於中企轉移產線至東南亞生產。（法新社檔案照）

印度、印尼、寮國太陽能產品 祭81～143％初步反補貼稅

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，美國商務部在判定存在不公平補貼行為後，對印度進口的太陽能產品課徵一二六％初步關稅，印尼與寮國也分別課徵八十六％至一四三％、八十一％初步關稅。該稅率是基於對外國產品的補貼認定，美國政府指稱，相關補貼讓出口商得以削價與美國業者競爭。

控中企轉口東南亞低價銷美

報導說，面臨美國高關稅的中國太陽能製造商，為進入美國市場，加劇將生產移至東南亞國家。其轉移的產線最初集中在柬埔寨、越南、馬來西亞與泰國，這四國產品之後也遭美國高關稅衝擊，導致中國製造商再將產能轉移至其他亞洲國家。

前一波重稅重擊越泰等4國

去年七月，美國太陽能製造商提出申訴，指控中國業者將過於廉價的印度、印尼與寮國產品大量輸入美國。相關申訴引發美國國際貿易委員會啟動反傾銷與反補貼調查，最終判決預定七月六日宣布；美國商務部正進行印度、印尼與寮國太陽能產品的反傾銷調查。

去年雙印、寮國產品占美進口量57％

根據彭博新能源財經（BloombergNEF）統計，二〇二五上半年，印度、印尼與寮國占美國太陽能模組進口五十七％；此外，美國商務部數據顯示，二〇二四年從印度進口的太陽能產品達七億九二六〇萬美元，為二〇二二年進口額逾九倍。花旗集團分析師巴格里指出，相對高的關稅將使印度太陽能板業者難以進入美國市場。

向美國商務部提出申訴的美國太陽能製造與貿易聯盟指出，相關調查是保障美國製造的必要措施。該聯盟律師布萊特比爾表示，「此判決對於恢復美國太陽能市場的公平競爭，是重要一步；美國製造商正投資數十億美元重建本國產能、創造高薪工作，如果容許不公平的貿易進口扭曲市場，相關投資不可能成功」。

相關關稅與美國總統川普上週遭美國最高法院駁回的全面關稅措施不同。川普目前對全球產品課徵新的十％關稅，並尋求將稅率提高至十五％。

