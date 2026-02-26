台積電站上2千 台股創3高 權王、成交量、收盤指數 新紀錄

「權王」台積電昨盤中衝上2025元新高、以2015元作收，帶動台股終場上漲712.25點，成交量逾兆元，創下「權王」、成交量與收盤指數「三高」紀錄。（中央社）

〔記者歐宇祥／台北報導〕無畏川普關稅波動，在AI矽島發威下，馬年開紅盤後台股一路高歌。「權王」台積電昨盤中衝上二〇二五元新高、以二〇一五元作收，帶動台股終場上漲七一二．二五點、收在三五四一三．〇七點，成交量逾兆元，日線連七紅；台股創下「權王」、成交量與收盤指數的「三高」紀錄。

成交量逾1兆元 首見36檔千金股

台積電今年以來大漲三十三％，昨盤中、收盤都改寫新天價，帶動電子權值股大漲，鴻海收漲逾六％，台達電、廣達收漲約四％，代工廠、散熱、載板族群表現也亮麗，唯記憶體熄火；昨「千金股」中，共有嘉澤、印能科技、雙鴻、竑騰、華城五檔收在漲停，台股也首見三十六檔千金股。

玻璃、塑化、鋼鐵等傳產股也欣欣向榮，受國際油價上漲等利多加持，台塑集團股價向上，台塑、台化攻上漲停，台塑化漲近七％，南亞漲近五％，中鋼、台玻也上漲；受惠台電強韌電網大單，重電四雄股價續強。

AI矽島發威一路高歌 日線連7紅

外資昨買超四一三．〇二億元，投信買超五十．八一億元，自營商賣超三十八．三億元，三大法人合計買超四二五．五三億元；外資台指期淨空單大增六三八一口，累計外資台指期淨空單近三．六萬口。

元大投顧認為，台灣元月出口再創新高，主因AI、高效運算、雲端需求持續擴張，以資通訊產品、電子零組件貢獻九成，推升大盤上揚；但需留意目前仍有五十四％個股股價在年線之下，投資人需選股不選市，並留意關稅等國際變數。

