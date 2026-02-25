新聞解讀》關鍵人物 又是蘇來守

優盛經營權之爭開打，佑全藥局連鎖通路是被看上的主因。圖左為優盛董事長劉志平。（記者陳永吉攝）

記者陳永吉／特稿

以非合意併購為主的圖靈私募基金，已在市場上買進醫材廠優盛（4121）7.78%股權，正當大家還在研究這個圖靈金融集團是何來歷時，看到該集團的核心團隊出現熟悉的名字——顧問暨投資審議委員蘇來守，浮現一句話，「怎麼又是他？」

去年國內藥廠健喬（4114）宣布公開收購另一家藥廠健亞（4130），但蘇來守同時是這兩家公司的獨董，引發爭議，沒多久蘇來守請辭健亞獨董，加上健喬公開收購健亞失利，對於曾擔任國發基金執行秘書的蘇來守，其涉嫌違反旋轉門爭議一事，暫告一段落。

但這次圖靈在市場買進優盛持股，蘇來守的角色又引發爭議，因為根據健喬第三季的財報揭露，其子公司持有優盛股票1361張、持股1.59%，而蘇來守目前仍是健喬獨董，這次圖靈買優盛持股，背後有無健喬的影子、而蘇來守又扮演什麼角色，恐須要說清楚、講明白。

因為根據證交法第43-1條規定，假如蘇來守在健喬與圖靈間扮演橋樑或聯絡人，未於取得後10日內辦理共同申報，除將面臨行政罰鍰外，且超過5%部分的股份可能無表決權。

且獨董的工作應獨立執行職務，蘇來守在健喬擔任獨董，卻又去圖靈當顧問，兩家公司同時持有同一檔股票，獨立性何在？這跟健喬明顯有直接或間接利害關係，而且圖靈還打算派蘇來守去優盛當獨董，蘇來守如此作為，到底把獨董工作當成什麼了？

