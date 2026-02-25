財經青紅燈》空屋率 偏鄉高於都會區

2025年上半年全國空屋數量逼近100萬宅、其中包括近11.2萬宅的待售新成屋，整體空屋率高達10.43%，，即平均每9.59宅就有1宅是空屋。 （資料照，記者徐義平攝）

根據內政部最新統計，2025年上半年全國低度使用住宅（空屋）數量逼近100萬宅、其中包括近11.2萬宅的待售新成屋，整體空屋率高達10.43%，僅低於2009年，是有統計以來次高，即平均每9.59宅就有1宅是空屋。

空屋率最高的是金門縣、約17.35%，第二是台東縣的16.15%、第三為宜蘭縣的15.77%，雲林縣、嘉義縣的空屋率全數超過15%，這些縣市幾乎每6宅就有1宅是空屋。

請繼續往下閱讀...

空屋率不到10%包括台北市的7.2%、新北市的7.8%、新竹市的8.74%、台中市的9.39%、新竹縣的9.65%及桃園市的9.89%，這些縣市空屋率均低於全國平均。

兩相比較之下，空屋率低的縣市具有產業聚集、工作機會，甚至是都會區資源集中等優勢，而空屋率高的縣市多出現超高齡社會現象，甚至年輕人出現「北漂」、「南漂」出外尋找工作機會的情形。

以屋齡來看空屋率分布，全國仍以5年以下住宅的空屋率最高、約18.05%，第二高是50年以上住宅、約13.08%；再細看22縣市各屋齡的空屋率分布，台北市、新北市、桃園市、台南市以及高雄市等5都，還有宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣、花蓮縣、基隆市以及嘉義市等9縣市，總共14個縣市以5年內的住宅空屋率占比最高，顯示新屋使用率比其他屋齡要低的問題。

若以2025年第二季全國待售新成屋已達11.2萬宅、創統計以來新高，再以去年買賣移轉棟數約26.13萬棟來看，最新統計的待售新成屋數量占去年超過4成的交易量；今年在央行信用管制未有鬆綁跡象、以及資金並非以房地產為優先選項等現實下，全國待售新成屋仍需要相當長時間才能逐步去化。（徐義平）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法