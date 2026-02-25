自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

財經青紅燈》空屋率 偏鄉高於都會區

2026/02/25 05:30

2025年上半年全國空屋數量逼近100萬宅、其中包括近11.2萬宅的待售新成屋，整體空屋率高達10.43%，，即平均每9.59宅就有1宅是空屋。 （資料照，記者徐義平攝）2025年上半年全國空屋數量逼近100萬宅、其中包括近11.2萬宅的待售新成屋，整體空屋率高達10.43%，，即平均每9.59宅就有1宅是空屋。 （資料照，記者徐義平攝）

根據內政部最新統計，2025年上半年全國低度使用住宅（空屋）數量逼近100萬宅、其中包括近11.2萬宅的待售新成屋，整體空屋率高達10.43%，僅低於2009年，是有統計以來次高，即平均每9.59宅就有1宅是空屋。

空屋率最高的是金門縣、約17.35%，第二是台東縣的16.15%、第三為宜蘭縣的15.77%，雲林縣、嘉義縣的空屋率全數超過15%，這些縣市幾乎每6宅就有1宅是空屋。

空屋率不到10%包括台北市的7.2%、新北市的7.8%、新竹市的8.74%、台中市的9.39%、新竹縣的9.65%及桃園市的9.89%，這些縣市空屋率均低於全國平均。

兩相比較之下，空屋率低的縣市具有產業聚集、工作機會，甚至是都會區資源集中等優勢，而空屋率高的縣市多出現超高齡社會現象，甚至年輕人出現「北漂」、「南漂」出外尋找工作機會的情形。

以屋齡來看空屋率分布，全國仍以5年以下住宅的空屋率最高、約18.05%，第二高是50年以上住宅、約13.08%；再細看22縣市各屋齡的空屋率分布，台北市、新北市、桃園市、台南市以及高雄市等5都，還有宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣、花蓮縣、基隆市以及嘉義市等9縣市，總共14個縣市以5年內的住宅空屋率占比最高，顯示新屋使用率比其他屋齡要低的問題。

若以2025年第二季全國待售新成屋已達11.2萬宅、創統計以來新高，再以去年買賣移轉棟數約26.13萬棟來看，最新統計的待售新成屋數量占去年超過4成的交易量；今年在央行信用管制未有鬆綁跡象、以及資金並非以房地產為優先選項等現實下，全國待售新成屋仍需要相當長時間才能逐步去化。（徐義平）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財