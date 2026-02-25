台股大軋空手》暴漲927點 台積電直指2千元大關

台股馬年第二天火力全開，外資進場狂敲，開盤即飛越3萬4000點大關，大盤終場飆漲927.56點，為史上第二大漲點，收在3萬4700.82點，續寫歷史新高。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕無懼美股四大指數因關稅紛擾走跌，台股馬年第二天火力全開，外資進場狂敲，開盤即飛越3萬4000點大關，PCB、記憶體、矽光子、低軌衛星相關個股全面噴出，台積電（2330）一甩前天被壓抑的頹勢，買盤昨大舉敲進，股價越走越強，帶動加權指數盤中一度暴漲逾千點，飆股滿天飛，軋爆空手與空單，台積電勁揚3.42%，再創新天價，最高來到1975元，直指2千大關，加權指數終場飆漲927.56點，為史上第二大漲點，收在3萬4700.82點，再創歷史新高，成交量約8581億元。

關稅變數影響漸低

股市上半年正向看待

啟發投顧副總容逸燊分析，台積電大漲帶動指數上漲將近千點，過年後法人資金進場，國際利空暫時不反應，顯示市場情緒正向。昨日日本日東紡股價再大漲22%，使PCB族群續強，低軌道衛星及CPO、記憶體也同樣表現亮眼。去年第四季以來，日、韓及台灣電子股明顯強於美股，關稅變數影響越來越低，今年美國及台灣都有選舉，股市上半年正向看待。

統一證券指出，台股KD指標與RSI指標同步黃金交叉向上，顯示短線動能極強；更重要的是MACD指標翻多，通常代表波段修正結束、新一輪多頭攻勢啟動的訊號，顯示這波上漲並非虛火，而是有實質買盤支撐。

三大法人同步加碼836億

三大法人昨同步買超合計約836.8億元，其中外資買超627.3億元、投信買超56億元、自營商買超153.4億元；外資台指期淨空單昨小減1480口，累積外資台指期淨空單約2.93萬口。

