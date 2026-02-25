川普新關稅 台灣平均稅率優於日韓

中國的平均稅率雖然下降，但仍是全球最高！（美聯社資料照）

中國平均稅率仍是全球最高

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國最高法院二十日裁定，總統川普去年引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收對等關稅的決定無效，川普隨即宣布將對所有進入美國的商品加徵十五％關稅。這個轉變使台灣的平均關稅稅率優於競爭對手日本和南韓，中國的平均稅率雖然下降，但仍是全球最高！且若中國未履行貿易承諾，川普政府仍握有強大的工具可對中國施壓。

川普二十一日引用「貿易法」第一二二條，對所有輸美商品加徵十五％關稅，期限一五〇天，該關稅已於二十四日生效。耶魯預算實驗室估算，美國整體平均有效關稅在最高法院裁決前為十六％，於IEEPA關稅失效後降至九．一％（其他產業特定關稅仍保留），但在新關稅生效後，平均關稅將升至十三．七％。

請繼續往下閱讀...

而根據國際貿易監測組織Global Trade Alert統計，川普新關稅架構將使台灣的平均關稅稅率來到十三．三％（降一．二五個百分點），優於日本的十五．三％（增〇．四五個百分點）、南韓的十三．四％（增〇．五六個百分點）、德國的十四．三％（增〇．六三個百分點）、法國的十四．六％（增〇．九六個百分點）。

儘管中國的平均關稅降至二十九．七％，但依舊是全球最高。此外，《華爾街日報》報導，川普手中仍握有強大的工具可對中國施壓，包括阻斷先進製程晶片、噴射發動機和其他高科技設備的銷售，以及依據其他法律授權課徵新關稅。

美國政府目前正對川普首個總統任內達成的「美中第一階段貿易協議」進行法律調查，若果如預期發現中國未履行該協議中的承諾，美國政府將有新的法律依據對中國商品徵收普遍關稅。

美國貿易代表葛里爾二十二日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《面對全國》訪問時就說，美國可動用其他貿易工具，包括「貿易擴張法」二三二和「貿易法」三〇一調查，以加強自身談判籌碼，「我們已對中國徵收類似的關稅，也已啟動三〇一調查」。

對此，中國商務部昨日發布聲明，敦促美國取消片面關稅，並暗示中方願意與美方進行另一輪貿易談判。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法