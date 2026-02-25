爭取優勢延續 工具機、機械業盼立院速過ART

工具機公會、機械公會呼籲立法院快點通過ART。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國最高法院裁定對等關稅無效後，川普政府以一二二條款對全球課徵十五％臨時進口附加費，且疊加既有最惠國待遇稅率（MFN），最長一五〇天，若經國會同意能再延長。工具機公會、機械公會形容，這等於是「回到原點」，因日韓相關產品輸美原是零關稅、台灣平均稅率約四到五％，台美貿易協定（ART）幫業者爭取到類似FTA優勢，呼籲立法院快點通過ART，好讓談判團隊爭取優勢可以延續。

工具機公會副理長林松益表示，ART談妥後，美國市場的確已有拉貨動能，但最新關稅調整後下單又轉為觀望，因為業者、代理商、經銷商與客戶沒有一方想吃虧，呼籲一定要向美方爭取維持ART既有優勢，業者期待與日本、韓國有公平的關稅競爭條件。

林松益說，目前情況又陷入不確定性，且稅率略高於日、韓，競爭條件回到川普上任之前原點，業者期盼的是穩定的環境，恢復正常商業活動與接單，以台灣業者的韌性且積極布局非美市場，今年工具機產業景氣不會比去年差。

機械公會秘書長許文通說，一二二條款實施後雖與日韓等國關稅差距不大，但美國後續仍可能有三〇一調查，仍有不確定性；但三〇一調查對機械業影響不會太大，主要是機械輸美的平均稅率約四到五％，且去年美國機械產品輸台灣金額比台灣輸美更高，機械產品並不是逆差產品。

許文通分析，美國是我第一大出口市場，去年比重已來到二十六．二％，設備採購有剛性需求，短期影響不大；但長期而言，關稅難免對供應鏈移轉再添變數，設廠投資可能遞延，對機械還是有一定衝擊。

