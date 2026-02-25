水五金等稅率均遠優中國

122條款加徵關稅後對我國工業產品影響

汽車零組件屬232條款 不受影響

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部評估一二二條款對我國工業產品影響，其中，工具機稅率與日韓有差距，出口可能受影響；機械稅率與日韓歐差距不大，影響有限；手工具、水五金與越南相當、遠優於中國，可望維持競爭力；另汽車零組件、半導體屬二三二條款因此不受影響。

經濟部長龔明鑫表示，此次判決僅影響IEEPA（國際緊急經濟權力法）關稅，屬於二三二條款各項關稅最惠國待遇的部分不受影響，整體而言，今年工業產品狀況會比去年二十％臨時性關稅疊加MFN更好。

經濟部評估各產業在一二二條款臨時關稅加徵後與主要競爭對手國的稅率落差，日韓各有美日貿易協定與美韓FTA給予稅率優惠，中國則要加徵二十五％的三〇一條款懲罰性關稅。其中工具機稅率十九％，與德國相同，但與日韓有一．四至四個百分點差距，出口可能受影響；機械稅率十六．五％，與歐盟相同，與日韓差距不大，影響有限。

此外，手工具、水五金、塑膠產品稅率均遠低中國逾四十％的稅率，可望維持競爭力；紡織產品稅率二十三．七％，與韓國十五％有差距，但優於中國的四十八．七％。

醫療器材稅率十七．五％，與韓國差距約二．五個百分點，對出口影響有限，且優於中國稅率四十二．五％。

