國貿學者：ART設下防火牆 推翻將因小失大

藍白曲解關稅新局 政院闢謠

鞏固對美農產品競爭力 保護我稻米等敏感作物

〔記者楊媛婷／台北報導〕國貿學者指出，通過台美對等貿易協定（ART）可對外鞏固台灣農產品在美競爭力，對內更可保護稻米等敏感作物。若我國未簽署ART，稻米未來恐面臨三〇一條款開放壓力，衝擊我國近半農民；而ART開放的美國牛肉與液態乳等，也並非不簽署，相關品項就不會面臨開放壓力，若以此為由推翻ART，就是因小失大。

逢甲大學國貿系教授楊明憲指出，立院若通過ART，可更鞏固我國農產品在美國競爭優勢，除維持相對有利競爭地位外，更重要的是對內還可以保護我國的敏感作物產業，因為ART中，談判團隊成功守住包含稻米、大蒜、紅豆等二十七項敏感農產品防線。

楊明憲以美國將對各國依三〇一條款展開調查為例，指出其中就包含稻米，若我國未簽署ART，稻米品項勢必面臨開放壓力，衝擊我國近半農民；至於ART中開放的美國牛肉與液態乳等，也並非不簽署，相關品項就不會面臨開放壓力，若以此為由推翻ART，是因小失大，「ART就是最佳解」。

遵ART代表誠信 增進台美貿易

楊明憲進一步指出，ART為台美兩國正式的貿易關係文件，我國遵守ART協議，代表我國有誠信，可擴大台美貿易與合作往來，未來也可以此為基礎和其他國家達成貿易協議，更進一步擴大台灣貿易市場；他認為立院應該盡速通過ART，但可更進一步把關ART的執行細節與是否達成預定成長目標和市場優勢。

針對我國在ART中的農產品輸美豁免品項，更進一步細緻分為七十二項「台灣保障豁免品項（茶葉、鳳梨、芭樂等）」、二十七項「專屬豁免品項（蝴蝶蘭、火鶴、觀賞蛙等）」。

楊明憲指出，可觀察到我國負責農產品談判團隊人士的細膩與強悍，因國際談判通常僅用「最惠國待遇」統包，但我國在農產品細項中還分類爭取，代表談判官員當時就有預想美國最高法院判決可能讓對等關稅失效，特別將我國輸美主要品項的農產品拉出來，要求給予特殊保障，「這是一道非常漂亮的防火牆！」

農產細項爭取 談判團隊遠見

農業部長陳駿季也指出，依照美國最新一二二條款疊加十五％關稅，且不提供任何國家保障豁免品項，以蝴蝶蘭為例，台灣輸美稅率變為十五％，雖較先前二十％低，也和主要競爭對手國荷蘭立足點相同，但無法如ART中享零關稅；因此，未來若順利通過ART，將有利爭取提升我國農產品在美國的競爭條件。

