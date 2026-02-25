川普︰藉判決耍花樣國家 關稅將更高

美國總統川普23日警告，「任何想拿最高法院荒謬判決『耍花樣』的國家」，將面臨更高關稅。（歐新社）

另考慮對大型電池、電信等6產業 依232條款課徵新關稅

〔編譯魏國金／綜合報導〕在美國最高法院判決依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵的全球關稅失效後，美國總統川普二十三日警告，「任何想拿最高法院荒謬判決『耍花樣』的國家」，將面臨更高關稅。華爾街日報也披露，川普政府正考慮對大型電池、電信等六個產業課徵與國家安全有關的新關稅。

川普在社交媒體「真實社群」警告，「任何想拿最高法院荒謬判決『耍花樣』的國家，特別是那些『剝削』美國多年、甚至數十年的國家，將面臨遠比近期與美國達成的協議更高、更糟糕的關稅。後果自負！！！」

川普說，儘管IEEPA關稅被裁定失效，但該判決確認他可以依據其他法律授權，「以更強大、粗暴，以及比最初使用的關稅更具法律確定性的方式」使用關稅措施。

華爾街日報披露，川普政府正考慮對大型電池、鑄鐵與鐵配件、塑膠管材、工業化學品、電網與電信設備等產業，依據《貿易擴展法》第二三二條款課徵新關稅，該法賦予總統基於國安風險課徵關稅的權力。

報導說，新的二三二條款關稅將獨立於最高法院判決出爐後，川普隨即宣布實施的為期五個月十五％關稅；此外，川普也可能另依據《貿易法》三〇一條款課徵其他產業關稅。

川普之前依據二三二條款，對鋼鋁、銅、汽車、卡車與汽車零組件課徵的關稅，則並未受最高法院判決影響。美國商務部針對計畫中的新關稅調查不清楚何時展開，但一旦生效，總統有權片面進行調整。

白宮發言人德賽聲明指出，「捍衛美國經濟與國家安全仍是川普總統的首要任務，美國政府仍矢志運用一切合法授權達成此目標」。

232已查半導體等9產業 進度將加速

除了前述新調查外，川普團隊還考慮根據目前進行中的二三二條款調查，對另外九個產業，包括半導體、藥品、無人機、工業機器人與用於太陽能板的多晶矽課徵關稅，當中許多調查已近一年，在上週判決出爐後，相關調查進度恐加速。

