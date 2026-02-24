財經青紅燈》台北市該發錢了！

輝達海外總部將設在北士科T1718土地上，經過不到5年時間，北市府多賺了超過80億元，多賺的錢要怎麼用、沒有半句話交代。 （資料照）

過年前台北市市長蔣萬安興高采烈地秀出跟輝達簽訂的地上權合約，輝達海外總部將設在北士科T1718土地上，權利金高達122億元，設定地上權50年，最多可再延長20年，但需另外繳交權利金。

這個成績單，今年過年市長蔣萬安在各大宮廟發紅包時被拿來說項，他說此案將引進上萬個工作機會，似乎是台北市政府的一大政績、包裝成今年選舉的大利多；但別忘了，同一塊素地，新光人壽2021年跟北市府簽約時的權利金僅44億元，去年11月底合併新壽的台新新光金與北市府解約，只拿到市府退還的34.5億元，其他新壽主張的成本9.85億元及其他稅金合計14.4億元，則由輝達概括承受。

請繼續往下閱讀...

所以說，同樣一塊素地，經過不到5年時間，北市府多賺了超過80億元，而這80多億元不全是北市府的功勞，首先是輝達主動要在台北市找地，推升當地地價；其次是台新新光金割肉讓利，否則雙方現在還在打官司，北市府哪來可以邀功的政績；最後則是多數市民支持，因為包括合併前的T17、T18及中間道路用地，全是台北市資產，屬於全體市民所有。

台新新光金董事長吳東亮之前曾提到，希望外界能夠看到此案新壽的犧牲，然後建議這份「善意的補償」補償金可轉化為公益捐贈，造福台北市民；不過北市府暴賺了80多億元後，似乎面子裡子都要，多賺的錢要怎麼用、沒有半句話交代。

台北市長蔣萬安今年春節在各宮廟發紅包，但只有1元銅板，市民期待的是更大的紅包，80多億元拿個50億元發給243萬個市民，每個人能領到2000元紅包，所以，北市府，快發錢吧！（陳永吉）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法