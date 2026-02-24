7度全球5%肯定 台灣大再入選S&P Global永續年鑑

台灣大哥大以長期行動落實永續，為社會、國家與用戶打造安全韌性基礎，連續9度入選《S&P Global永續年鑑》，且7度榮獲全球前5%肯定。 （台灣大哥大提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕國際知名永續評比機構S&P Global日前公布2026年《S&P Global永續年鑑》，台灣大哥大連續9度入選且7度榮獲全球前5%肯定。

台灣大透過綠電布局與自主研發的AI綠電匹配演算法，優化能源使用效率，同時積極推動「藍碳紅樹林復育計畫」，落實永續治理，強化企業與社會韌性。2025年基地台節電超過1800萬度，再生能源使用率預計達17%；推動「藍碳紅樹林復育計畫」提前達年度預估吸碳量，逾每公頃82公噸。同時持續強化通訊基礎設施韌性，並以AI培力縮短數位落差，讓弱勢與偏鄉學子在AI時代擁有平等起點。

台灣大哥大表示，推動ESG是企業長期經營的重要核心，不僅回應外部的期待，更在於以實際行動為社會、國家與用戶打造安全與韌性基礎。台灣大成立隸屬董事會的永續發展委員會，並將高階主管變動薪酬100%與ESG績效連動，讓永續責任內化為治理核心。

面對AI算力成長帶來的能耗挑戰與氣候轉型需求，台灣大以AI網路節能技術提升節能效益，同時支持國科會藍碳研究計畫，希望與全球共同找到「減碳最後一哩路」的自然氣候解方。

《台灣大藍碳紅樹林復育計畫》於台江國家公園廢棄魚塭，復育僅5個月，二氧化碳吸收量即達每公頃82公噸，超過原預估量每公頃77公噸／年。相關研究成果預計2026年6月正式公布，為台灣自然碳匯提供碳匯量測、復育技術及生態效益評估等重要科學依據。

