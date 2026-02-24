最新面板報價 電視、顯示器續漲價 筆電獨跌

受農曆春節產能調節與需求回溫影響，電視（TV）及顯示器面板價格漲價趨勢持續。（資料照）

集邦︰筆電議價強硬 面板廠放軟

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構集邦科技TrendForce昨日公布2月下旬最新面板報價，TrendForce研究副總裁范博毓指出，受到農曆春節產能調節與需求回溫激勵，電視（TV）及顯示器面板價格漲價趨勢持續；然而，筆記型電腦面板因供需失衡，價格持續承壓。

范博毓表示，2月TV面板需求維持穩定，且面板廠規劃在農曆春節期間進行5~7天不等的產能調節下，整體供需維持穩定，預估春節連假結束後，買賣雙方在價格的議定上變化不大，TV面板價格仍維持上漲態勢。

目前觀察2月TV面板價格漲幅，預估32吋、43吋與50吋上漲1美元，55吋上漲2美元，65吋因需求較好，上漲3美元，75吋上漲2美元。

在電視面板漲價的正面連鎖反應下，加上部分品牌客戶需求優於預期，顯示器面板也已確立漲勢，以Open Cell面板來看，漲勢已延續1~2個月，預估2月份23.8吋FHD Open Cell面板調漲0.3美元，27吋FHD Open Cell面板調漲0.2美元。面板廠並打算在本月開始調漲面板模組價格，預估23.8吋FHD面板模組有望率先調漲0.2美元。

在筆電面板上，范博毓表示，記憶體與半導體材料漲價雖促使客戶提前備貨，但筆電市場仍處於供過於求狀態。品牌廠為維持材料成本穩定，對面板議價態度強硬，面板廠為維繫客戶關係並爭取訂單，報價態度轉趨放軟。

TrendForce預估2月筆電面板報價全面下跌，TN機種預計下跌0.1美元，IPS機種則下跌0.2美元。

