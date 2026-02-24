宏碁陳俊聖︰漲價效應 PC急單湧現

宏碁董事長陳俊聖表示，最近因為漲價效應PC已出現急單，從宏碁一月營收年增40%就可看出消費者急著買PC。右為宏碁集團創辦人施振榮。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕宏碁（2353）集團昨日於創辦人施振榮家中舉行開工團拜，宏碁董事長陳俊聖表示，今年PC產業遭遇多重逆風，記憶體與處理器缺貨、漲價，影響售價與市場需求，但因整體平均單價（ASP）上揚，PC整體出貨金額仍會成長，最近因為漲價效應已出現急單，從宏碁一月營收年增40%就可看出消費者急著買PC，因為「越晚買越貴」，隨著記憶體與處理器漲價持續發展，急單會再往前拉，預計急單會再持續一段時間。

針對記憶體缺貨何時緩解，陳俊聖指出，中國記憶體公司優先供應中國公司，所以要跟他們買不一定買得到，預估記憶體缺料情況一定會持續到年中，下半年就不一定，因為記憶體廠商利潤很高，會有很大吸引力使記憶體廠商增加產能，海力士、三星、美光皆在加快增加產能，接下來會有更多產能投入。因記憶體與儲存相關零組件占BOM（物料成本）25%，現在記憶體漲價漲了50%~100%，因此今年PC勢必調漲價格，也帶動PC急單湧現。

陳俊聖表示，宏碁今年50週年，重新定義核心事業，其中與電腦科技相關為核心事業，未來更要鎖定新的事業，包括工業電腦、醫療、能源以及家電四大領域，期許宏碁昌盛繁茂，核心事業昌盛、新事業繁茂，旗下已有17個公開發行公司，未來還會有更多公司加入。

展望今年，陳俊聖直言，今年大環境變動只會更多，最佳因應方案就是保持韌性、尋找突破口，至於關稅議題，每天都有變化，關稅相關影響已經鈍化，但仍需持續觀察，重要的是維持宏碁與供應鏈的韌性，宏碁輸美產品供應鏈已從中國轉移至越南及泰國等地，關稅影響不大。

