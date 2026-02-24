確保零關稅 蘭協盼速通過ART

台灣蘭協昨表示，我國政府日前談定的「台美對等貿易協定（ART）」，蘭花可望零關稅輸往美國，盼盡速通過。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕美國最高法院裁定川普總統去年實施的對等關稅無效，川普隨後簽署行政命令對全球課徵十五％疊加關稅；台灣蘭花產銷發展協會（蘭協）昨表示，我國政府日前談定的「台美對等貿易協定（ART）」，蘭花可望零關稅輸往美國，盼盡速通過。

根據台美談定的ART，台灣關稅為十五％不疊加，半導體與衍生品依二三二條款獲最優惠待遇；更守住多項農產品防線，稻米及敏感性作物大蒜、紅豆輸入維持現狀，美國雞肉輸入我國關稅不變，美豬輸入我國關稅稅率則將自第三年起減半。

行政院談判團隊也爭取我國多項輸美農產品豁免對等關稅，包含過去一年輸美產值超過五千四百萬美元的蘭花、二二五一萬美元的茶葉等二六一項農產品。

依據美國政府最新公布的行政命令，美國將對全球課徵十五％關稅，但美國也強調，將遵守已達成的貿易協議，呼籲各國遵守。

對於美國關稅的新變化，蘭協秘書長曾俊弼表示，目前資訊很混亂，但產業相信政府一定會以產業最大利益協調，也會透過政策協助產銷秩序的穩定。

台灣蘭花產業面臨去年四月起輸美關稅一度被調高到卅二％，又到去年八月的廿％，以及美國近期準備要課徵的十五％等衝擊，曾俊弼說，十五％的稅率會吃掉產業所有毛利，因此蘭花產業非常期盼能實現台灣蘭花零關稅輸入美國，呼籲立院盡速審議通過，以鞏固台灣產業競爭力。

