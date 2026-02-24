學者預期台稅率「只會低 不會升」

學者表示，台美關稅談判雙方都互有承諾，預期美國應會尊重談判協議結果。（彭博資料照）

美將維持對等關稅架構

〔記者廖家寧／台北報導〕美國最高法院二十日裁定總統川普援引「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」的對等關稅無效，川普隨後援引「貿易法」第一二二條宣布調高全球關稅至十五％。對此，學者表示，台美貿易協議雙方都互有承諾，如果美方沒辦法給予十五％優惠稅率，是否台灣原先承諾的事項就都不用做了？想必這並非美方所樂見，預期美國應會尊重與各國談判協議結果。

中經院院長連賢明表示，如今川普若要在法律限制下維持對等關稅的類似效果，只能改以既有貿易法條逐一啟動調查，形成較為繁複但仍具政策目的的「替代路徑」；日、韓智庫認為日韓重談與美協議的可能性不高，研判川普應會以其他工具維持對等關稅架構。

中央大學經濟系教授吳大任指出，台灣原本在對等關稅談判中爭取到十五％且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，美國最高法院裁定對等關稅無效後，就會回到最惠國待遇，按理說新算法是台灣原平均稅率三．三％再加上川普甫宣布的全球關稅十五％，合計是十八．三％。

吳大任表示，但目前情況尚未明朗，尚有諸多細節待討論釐清，預期白宮應會尊重與各國談出的貿易協定，台灣稅率應仍維持在十五％且不疊加，稅率「只會低，不會升」，畢竟台美雙方都互有承諾；但如果美方沒有辦法給予十五％優惠稅率，那是否台灣原先承諾的事項就都不用做了？想必這並非美國所樂見，預期最後美方還是會尊重台美談判結果。

吳大任說，少了對等關稅，台灣稅率可能會與中國等其他高稅率國拉近，原先優勢就被拉低，但中國即使沒了對等關稅，還有三〇一條款的懲罰性關稅，再怎麼低也仍會逾三十％。

