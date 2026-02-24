卓揆︰爭取台美MOU、232優惠不變

行政院長卓榮泰強調，正如鄭麗君對外說明，美國大法官判決並未改變台美已談好的投資合作備忘錄（MOU）及232最優惠待遇，「這個基礎我們要爭取」。（總統府提供）

賴總統也強調現行談判結果對台有利 盼立院盡速審查通過

〔記者鍾麗華、陳昀／台北報導〕美國最高法院裁定川普總統去年實施的對等關稅無效，川普隨後簽署行政命令對全球課徵十五％關稅。總統賴清德昨邀集立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，據轉述，賴總統會中提及，現行台美關稅談判結果對台灣有利，日韓與其他國家沒有選擇重新談判，盼行政院將協議文本送立法院後能夠盡速審查通過，讓企業盡快定案做生意；韓國瑜詢及三月二日先將相關資料送達立院的可能性，但行政院長卓榮泰表達，在美方情勢變化的情況下，相關資料仍在持續彙整中。

談判團隊積極接觸美方 評估後續法律解決途徑

據了解，負責談判的行政院副院長鄭麗君昨已召開跨部會會議，評估美國關稅變化對相關產業的衝擊與影響，今將與相關部會首長召開記者會，卓揆也將赴立院進行施政報告向立委說明。

卓揆昨在新春團拜前受訪表示，這幾天都在因應新局勢變化，行政院在廿一日下午三點一直開會到晚上十點，一方面要充分掌握各種國外資訊，同時也再確認如何因應。

卓揆強調，會議後作出清楚的階段性結論，正如鄭麗君對外說明，美國大法官判決並未改變台美已談好的投資合作備忘錄（MOU）及二三二最優惠待遇，「這個基礎我們要爭取」。

他指出，談判團隊正與美方進行接觸，了解後續的法律途徑及狀況，之後將在適當時間、也許是很快的時間，再跟國人做更具體說明，以及政府後續必要的程序與動作。

卓榮泰在新春團拜致詞時指出，春節剛過完，美國關稅談判又發生劇烈變化，全國也都在關注，接下去政府如何在既有的談判基礎上，確保最優惠條件，我方談判團隊包括鄭麗君、政委楊珍妮與各部會，都會再加足馬力，全速進行各種必要的工作。

