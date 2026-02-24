美財長︰與美達成的貿易協議 不會失效

美國財長貝森特（左）和貿易代表葛里爾（右）接受媒體訪問表示，所有貿易夥伴都希望維持已達成的協議，目前沒有貿易夥伴表態要取消。（法新社資料照）

貿易代表葛里爾︰無論訴訟輸贏 關稅都會繼續 目前尚無夥伴表態取消協議

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國最高法院廿日裁定總統川普引用「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」徵收對等關稅的決定違憲，引發已達成的貿易協議是否失效問題。美國貿易代表葛里爾及財政部長貝森特廿二日受訪表示，所有貿易夥伴都希望維持已達成的協議，目前沒有貿易夥伴表態要取消。

葛里爾接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《面對全國》訪問表示，美國與歐盟、日本及南韓等貿易夥伴達成的協議依然有效。他說：「我希望他們明白，這些協議將是好的協議，我們將堅持這些協議，也希望這些夥伴能堅持這些協議。」

動用其他貿易工具 對中平均關稅維持40％

美國最高法院裁定川普引用IEEPA徵收對等關稅的決定違憲，正值川普計畫三月底訪問北京之際。葛里爾指出，美國可動用其他貿易工具，包括「貿易擴張法」二三二調查和「貿易法」三〇一調查，以加強自身談判籌碼。他說，「我們已對中國徵收類似的關稅，也已經啟動三〇一調查」，即使不使用IEEPA，美國對中國商品的平均關稅稅率仍維持在四十％。

針對美國最高法院的裁決，歐洲議會貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）指出，將提出凍結美歐貿易協議的批准程序，直到從川普政府取得貿易政策的詳細資料。印度官員也以類似的理由，推遲本週在華府舉行有關敲定印美臨時貿易協議的談判。

對此，葛里爾表示，他上週末已與歐盟官員溝通，並將與其他主要貿易夥伴的官員進行磋商，以安撫他們的情緒。他說：「請放心，我一直在與這些人溝通，一年來我一直告訴他們，無論訴訟輸贏，關稅都會繼續，總統的政策也將持續下去。這就是為什麼即使訴訟仍在進行，他們也簽署這些協議，目前也沒有任何國家表態要取消協議。」

貝森特廿二日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問表示，與貿易夥伴保持聯繫，所有夥伴都希望維持已達成的協議。葛里爾廿二日稍後接受美國廣播公司（ABC）節目《本週》訪問時則說，美國貿易夥伴不應期望最高法院的裁決能帶來關稅減免，川普廿一日引用「貿易法」第一二二條款宣布的十五％全球關稅，「大概相當於我們先前根據IEEPA實施的關稅類型，事實上，我們希望維持現有政策，盡可能保持政策的連續性」。

