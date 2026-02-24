馬年開紅盤 台股再創新高

台股金馬狂奔，昨新春開紅盤以上漲167.55點、33773.26點作收，指數再創新高！（記者田裕華攝）

尾盤賣壓出籠漲幅收斂 收漲167點

〔記者張慧雯／台北報導〕無畏關稅變數，台股金馬狂奔，新春開紅盤指數再創新高！台股昨開高，一度大漲逾六百點，站上三萬四千點，尾盤雖因賣壓出籠漲幅收斂，以上漲一六七．五五點、三萬三七七三．二六點作收，仍再度寫下新高，散戶超樂大喊「台股就是強」。

一度大漲逾600點 站上3萬4千點

台股昨在被動元件、記憶體、載板族群同步噴出下，電子族群占大盤成交比重逾七成，金融、塑化股表現也不錯，但台積電最後一筆出現逾萬張賣單，仍守住一九〇〇元大關。觀察三大法人動向，外資買超逾八十三億元，自營商、投信賣超逾一三〇億元。

投信：台股價量揚 走勢全球最強

保德信市值動能五十ETF經理人楊立楷指出，台股價量齊揚創新高，走勢幾乎是全球最強；春節期間美國關稅違憲問題，預料對台灣半導體業影響有限，反倒主計總處上修今年經濟成長率至七．七一％，加上輝達與Meta簽下多年CPU晶片大單、輝達執行長黃仁勳預告三月GTC將發表新品，眾多利多因素帶動台股持續挑戰新高。

野村投信表示，隨需求深入到先進封裝、記憶體、關鍵材料等底層，台灣供應鏈角色由受惠者轉為主導者，預期今年起成為AI發展「新主線」，支撐台股中長期表現。元大投顧分析，從技術面觀察，加權指數日KD指標開口擴張向上，顯示買盤擴散到漲價循環、規格升級等族群，資金未過度集中特定類股，盤勢健康輪動，有助指數維持高檔震盪格局。

