今年全球AI投資估增44% 電子5哥處核心地位

〔記者方韋傑／台北報導〕研調機構顧能（Gartner）指出，全球人工智慧投資規模持續擴大，預估今年全球AI支出將達到二．五二兆美元（約新台幣七十八．八九兆元）、年增率高達四十四％。顧能也分析，儘管企業端對AI的態度逐步轉趨理性，但隨著AI基礎建設持續擴張，相關投資金額仍快速攀升，成為推動整體AI市場成長的最大引擎。

顧能觀察，AI應用的擴散速度，已不再單純取決於資本投入規模，而是與企業內部的人才成熟度、組織流程與實際導入經驗高度相關。企業在經歷早期對於AI的高度期待後，正逐步回歸重視實際成果與投資報酬率階段，AI採用策略也因此更趨務實。

與國內電子五哥實際訪談後，多家業者認為，自去年開始，AI伺服器已不再只是單一硬體規格的競賽，而是全面升級為系統整合、供應鏈協同與全球交付能力的綜合戰場。AI伺服器代工廠正從傳統原廠委託設計製造（ODM）角色，快速轉向能夠承接整櫃式、資料中心級專案的關鍵夥伴。

產業人士認為，在此背景下，AI伺服器解決方案供應商不只是AI浪潮下的受惠者，更是全球AI基礎設施能否順利擴張的執行者，推動產業正式邁入「規模化落地」與「系統級競賽」的新階段，而台灣代工體系，正處於產業結構性成長的核心地位。

