美商界爭取退款 恐面臨法律戰

美國企業要求美國政府退還已徵收的逾千億美元關稅，律師警告，可能需要提起訴訟才能獲得退款。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕在美國最高法院裁定總統川普引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收對等關稅違憲後，美國企業界開始要求美國政府退還已徵收的逾千億美元關稅。但有律師警告，企業可能需要提起訴訟才能獲得退款；許多美國企業執行長又回到公司戰情室，評估能否追回已繳納的數十億美元關稅，以及與川普政府的這場政治鬥爭是否值得。

在最高法院裁決出爐後，代表美國眾多零售商的全美零售聯合會（NRF）發布聲明，呼籲建立一個無縫流程，向美國進口商退還關稅，並說「退款將起到提振經濟的作用，使企業能夠重新投資於其營運、員工和客戶」。

請繼續往下閱讀...

美國商會也呼籲迅速退還裁決中涉及的約一三三〇億美元已徵收關稅，其首席政策官布拉德利（Neil Bradley）表示：「迅速退還這些不合理的關稅，對美國超過二十萬家小型進口企業意義重大，並將有助於今年實現更強勁的經濟增長。」

不過，根據賓州大學華頓商學院預算模型經濟學家波勒（Lysle Boller）估算，美國政府必須退還的關稅可能逾一七五〇億美元，超過美國交通部和司法部二〇二五財年的總支出。

但因為最高法院的裁決並未處理退款問題，且川普顯然打算透過其他合法手段再徵收關稅，因此美國政府可能不會很快完成退款。Foley & Lardner 律師事務所的貿易律師胡西希恩（Greg Husisian）表示，美國海關和邊境保護局（CBP）「可能會繼續徵收IEEPA關稅，直到川普宣布的新關稅取代它們為止」，雖然最高法院的裁決是個重大進展，但退款問題還有多輪訴訟要進行。

川普廿日表示，最高法院大法官們沒有討論退款問題，「這簡直太荒謬了！這個問題根本沒人討論。我們最終可能要為此打五年官司」。美國財政部長貝森特在達拉斯經濟俱樂部的演說中也指出，與退款相關的訴訟可能會持續數月甚至更久，最終消費者可能不會得到任何好處，「我覺得美國人民最終不會得到任何補償」 。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法