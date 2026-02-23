分析師︰多數國家應會履行談妥協議

分析師指出，許多國家不太可能要求重談協議，寧讓已談妥的關稅繼續下去。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管美國最高法院裁定，總統川普引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收對等關稅違憲，但分析師指出，許多國家認為川普仍會繼續使用關稅大刀，鑒於與川普政府談判的痛苦，外國政府不太可能要求重談自川普重返白宮以來與美國達成的貿易和投資協定，寧讓已談妥的關稅繼續下去。

《華爾街日報》報導，美國最高法院日前的裁定並未像乍看那樣徹底改變國際貿易格局，亞洲、歐洲和美洲各國政府並不認為川普會放棄關稅這個他最鍾愛的經濟政策工具，美國貿易夥伴正準備因應更多關稅行動。

川普廿一日發文表示，他將引用「貿易法」第一二二條規定，把全球關稅從十％上調至十五％，為期一五〇天，以取代被法官裁定為非法的關稅。他在廿日也說，美國貿易官員將對不公平貿易行為展開新的調查，這為他加徵新關稅提供了其他途徑。

分析師指出，外國政府不太可能要求重新談判自川普重返白宮以來與美國達成的貿易和投資協定。目前，川普已與台灣、日本、南韓、印度、歐盟和英國等達成協議。

對某些國家而言，經濟痛苦並非來自IEEPA，而是來自川普引用其他法源所徵收的關稅，現在這些法源可能成為川普用來消除不公平的貿易失衡和增加收入的首選工具。

根據二三二條款規定，日本對美國出口的主要商品汽車將面臨十五％的關稅，該條款與國家安全有關。日本日前已經宣布逾三百億美元的對美投資計畫，這是日本去年七月與美國達成貿易協議，承諾在川普剩餘任期內投資五五〇〇億美元的一部分。

由於符合「美墨加協定」（USMCA）的條款，加拿大多數商品進入美國可獲得關稅豁免，但仍難逃針對鋼鐵、鋁和木材等產品的五十％關稅。

甚至在美國最高法院裁決之前，川普政府的更多關稅措施就已在醞釀中。美國貿易官員正在對半導體、藥品、無人機、風力發電機和醫療設備的進口進行調查。這類調查通常會為加徵關稅鋪路。

